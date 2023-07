Hasil Piala Dunia Wanita 2023: AS Nyaris Dipermalukan Belanda, Portugal Jaga Asa

AS Nyaris Dipermalukan Belanda





Persaingan sengit tersaji di Grup E Piala Dunia Wanita 2023 tatkala dua kandidat juara, Amerika Serikat dan Belanda bentrok pada pertandingan kedua. Belanda yang sempat unggul akhirnya harus puas dengan hasil imbang.Duel Amerika Serikat vs Belanda pada laga kedua penyisihan Grup B di Stadion Wellington Regional Stadium, menjadi ulangan final Piala Dunia Wanita 2019. Kala itu, AS sukses menaklukkan Belanda dengan skor 2-0.Pada laga kali ini, Belanda yang mengusung misi balas dendam sukses menyengat sang juara bertahan lewat gol Jill Roord saat laga baru berjalan 17 menit.Tertinggal 0-1, AS langsung merespons dengan meningkatkan intensitas serangan. Namun, sejumlah upaya dari Alex Morgan dan kawan-kawan pada babak pertama selalu terbentur solidnya pertahanan Belanda.Gelombang serangan AS kembali menghujam ke jantung pertahanan Belanda. Dan kerja keras para pemain AS akhirnya membuahkan hasil. Berawal dari sepak pokok, kapten tim Lindsey Horan berhasil menanduk bola untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.Tak puas dengan skor imbang, AS terus berupaya membongkar pertahanan Belanda. Statistik mencatat, AS melepaskan total 18 percobaan di mana empat di antaranya mengarah ke gawang. Adapun, Belanda yang unggul ball possession (56%) hanya mampu melepaskan satu shot on target dan lima percobaan mereka.Hasil 1-1 yang dicatatkan kedua kubu membuat persaingan di Grup E menjadi menarik, terutama untuk menentukan siapa di antara mereka yang lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup.AS untuk sementara masih memimpin klasemen dengan koleksi empat poin, hanya unggul selisih gol dari Belanda. Di pertandingan terakhir nanti, Belanda akan berhadapan dengan tim yang dianggap terlemah, Vietnam, sedangkan AS akan menghadapi kuda hitam Portugal yang masih memiliki peluang untuk lolos ke fase knock out.Pada pertandingan lain di Grup E, Portugal yang kalah 0-1 dari Belanda di laga perdana, berhasil bangkit dengan menumbangkan Vietnam di laga kedua.Duel dua tim yang sama-sama berlabel "debutan" di Waikato Stadium (27/7) berlangsung timpang. Portugal tampil sangat superior dengan melepaskan total 29 percobaan di mana sembilan di antaranya mengarah ke gawang Vietnam dan dua berbuah gol.Portugal hanya membutuhkan waktu tujuh menit untuk membuka keunggulan. Telma Encarnacao mencatatkan dirinya sebagai pencetak gol pertama Portugal di Piala Dunia Wanita usai memaksimalkan umpan Lucia Alves.Gelombang serangan Portugal kembali membuahkan hasil pada menit ke-21. Aksi ciamik pemain berusia 20 tahun, Kika Nazareth, membawa Portugal unggul 2-0 di babak pertama.Portugal sejatinya berpeluang menambah gol di babak kedua, namun, sejumlah peluang yang dimiliki Jessica Silva dkk gagal berbuah gol.Kemenangan 2-0 atas Vietnam menjadi sejarah tersendiri bagi Portugal di mana mereka berhasil menorehkan kemenangan pertamanya di kancah Piala Dunia Wanita.Lebih dari itu, kemenangan ini sekaligus membuka peluang Portugal untuk lolos ke babak 16 besar. Mereka kini duduk di posisi tiga klasemen sementara Grup E dengan koleksi tiga poin, terpaut satu angka dari Belanda dan Amerika Serikat di puncak klasemen.Pada laga pamungkas grup, Portugal akan menghadapi ujian berat di mana mereka harus berhadapan dengan AS. Sementara itu, Vietnam yang sudah pasti tersingkir akan menghadapi Belanda. Laga ketiga di Grup E akan digelar serentak pada Selasa 1 Agustus 2023.