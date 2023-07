Jadwal dan Link Live Streaming Manchester United vs Borussia Dortmund, Kick Off Senin 08.00 WIB

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pertemuan Terakhir MU vs Dortmund

Link Streaming Manchester United vs Borussia Dortmund

Jakarta: Manchester United akan mengakhiri rangkaian tur pramusim 2023 di Amerika Serikat melawan Borussia Dortmund. Jadwal dan link streaming MU vs Borussia Dortmund ada di artikel ini.Setan Merah telah melakoni tiga pertandingan pramusim selama di AS. Dua diantaranya berakhir dan kemenangan. MU hanya kalah saat melawan Real Madrid dengan skor 2-0. Selanjutnya, Man United akan melawan Dortmund dalam pertandingan pamungkas tur pramusim di AS.Di sisi lain, bagi The Borussian laga kontra MU ini menjadi pertandingan pertama mereka di pramusim melawan klub top Eropa. Sebelumnya, Dortmund hanya bermain melawan klub-klub lokal Jerman.Manchester United vs Borussia Dortmund digelar di Stadion Allegiant, Las Vegas, Amerika Serikat pada Senin, 31 Juli 2023. Kick off pertandingan dimulai pukul 08.00 WIB.Duel MU vs Dortmund ini akan menjadi suguhan menarik. Apalagi keduanya terakhir kali bertemu tujuh lalu. Tepatnya pada 2016 di ajang International Champions Cup (ICC) yang berlangsung di Stadion Shanghai, Cina.Pertandingan tersebut dimenangkan Dortmund dengan skor 1-4. Gol semata wayang MU dicetak mantan pemain Dortmund, Henrikh Mkhitaryan.Pertandingan MU vs Borussia Dortmund ini dapat disaksikan secara live streaming di MU TV. Untuk nonton laga tersebut bisa klik di sini