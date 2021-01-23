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Jadwal pertandingan sepak bola (dok. Medcom.id)
Jadwal pertandingan sepak bola (dok. Medcom.id)

Jadwal Pertandingan Sepak Bola

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Milan Jamu Atalanta

Olahraga jadwal pertandingan sepak bola
Gregorius Gelino • 23 Januari 2021 09:56
Jakarta: Liga-liga top Eropa kembali bergulir pada Sabtu, 23 Januari, malam dan Minggu, 24 Januari, dini hari nanti. Sejumlah pertandingan seru bakal tersaji untuk dinikmati pecinta sepak bola Tanah Air.
 
Dari Spanyol, Huesca bakal menjamu Villarreal. Sedangkan Sevilla akan menjamu tim promosi, Cadiz. Selain itu, Real Madrid akan melanjutkan kampanye musim ini dengan melawat ke markas Alaves.
 
Beralih ke Italia, AS Roma akan menjamu Spezia. Sedangkan Inter Milan akan bertamu ke markas Udinese. Kemudian, Milan akan menghadapi perlawanan sengit Atalanta.

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Sedangkan di Jerman akan tersaji laga seru antara Bayer Leverkusen dan Wolfsburg. Kemudian, RB Leipzig akan menantang tuan rumah Mainz.
 
Jadwal lengkap pertandingan sepak bola malam ini:
Liga Primer
03.00 WIB Aston Villa vs Newcastle United (live Mola TV)
 
La Liga
20.00 WIB Huesca vs Villarreal (live beIN Sports)
22.15 WIB Sevilla vs Cadiz (live beIN Sports)
00.30 WIB Real Sociedad vs Real Betis (live beIN Sports)
03.00 WIB Alaves vs Real Madrid (live beIN Sports)
 
Serie A
20.00 WIB AS Roma vs Spezia (live beIN Sports)
00.00 WIB Udinese vs Inter Milan (live beIN Sports)
00.00 WIB AC Milan vs Atalanta (live beIN Sports)
02.45 WIB Fiorentina vs Crotone (live beIN Sports)
 
Bundesliga
21.30 WIB Augsburg vs Union Berlin (live Mola TV)
21.30 WIB Bayer Leverkusen vs Wolfsburg (live Mola TV)
21.30 WIB Freiburg vs VfB Stuttgart (live Mola TV)
21.30 WIB Mainz vs RB Leipzig (live Mola TV)
21.30 WIB Arminia Bielefeld vs Eintracht Frankfurt (live Mola TV)
00.30 WIB Hertha Berlin vs Werder Bremen (live Mola TV & NET TV)
 
(ASM)


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