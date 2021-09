Jadwal Siaran Langsung Liga Europa Malam Ini: Leicester, Napoli, dan Lazio Bertanding

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kompetisi Liga Europa akan menggelar sejumlah pertandingan seru pada laga kedua penyisihan grup, Kamis 30 September hingga 1 Oktober dini hari WIB. Setidaknya ada tiga tim unggulan yang akan bertanding pada laga nanti.Napoli salah satunya. Mereka dijadwalkan akan menghadapi Spartak Moskow di Grup C pada pukul 23.45 WIB.Napoli wajib menang pada laga ini untuk menjaga kans lolos ke babak 32-besar. Sebab, sebelumnya, mereka hanya mampu bermain imbang menghadapi Leicester City dengan skor 1-1 pada laga pertama pekan lalu. Hasil ini membuat Napoli berada di posisi kedua klasemen sementara.Tim unggulan lainnya juga berada di grup yang sama, yakni Leicester. Mereka akan berduel dengan Legia Warsawa. The Foxes pun butuh menang pada laga ini untuk menjaga peluang untuk tampil di fase gugur. Mengingat, mereka juga bersaing ketat dengan Napoli dan Legia yang saat ini berada di posisi dua besar.Satu tim unggulan berada di Grup E, yakni Lazio. Tim besutan Maurizio Sarri berjumpa dengan tim tiga besar Rusia, Lokomotiv Moskow.Saat ini, Lazio sedang dalam tekanan lantaran menempati posisi juru kunci usai kalah dari Galatasaray dengan skor 0-1 pada laga perdana. Begitu pula dengan Lokomotiv yang saat ini sedang berada di posisi ketiga. Karena itu, laga pun diprediksi berjalan sengit karena kedua tim sama-sama mengincar tiga poin untuk menjaga kans lolos ke fase gugur.Berikut jadwal siaran langsung Liga Europa pada Kamis 30 September hingga Jumat 1 Oktober dini hari WIB:23:45: Sparta Praha vs Rangers23:45: Olympique Lyonnais vs Brondby23:45: Real Sociedad vs AS Monaco23:45: Sturm Graz vs PSV23:45: Legia Warsawa vs Leicester City (live SCTV)23:45: Napoli vs Spartak Moskow23:45: Antwerp vs Eintracht Frankfurt23:45: Fenerbache vs Olympiakos Piraeus02:00: Ludogorets vs Crvena Zvezda02:00: Sporting Braga vs Midtjylland02:00: Lazio vs Lokomotiv Moskow (live SCTV)02:00: Olympique de Marseille vs Galatasaray02:00: Celtic vs Bayer Leverkusen02:00: Ferencvaros vs Real Betis02:00: KRC Genk vs Dinamo Zagreb02:00: West Ham United vs Rapid Vienne