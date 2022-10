3 Favorit Juara Piala Dunia 2022 Versi Virgil Van Dijk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Profil Timnas Belanda

Bek Timnas Belanda Virgil van Dijk memberikan pandangannya terkait persaingan negara-negara peserta Piala Dunia 2022. Dari kacamatanya, Van Dijk menyebut setidaknya ada tiga negara yang jadi favorit juara di Qatar nanti. Negara mana saja itu?Dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu, Van Dijk diminta untuk menyebutkan negara yang menurutnya akan menjuarai Piala Dunia 2022 yang akan digelar di Qatar mulai 20 November hingga 18 Desember nanti. Alih-alih menyebut satu negara, ia meyakini ada tiga negara yang berpeluang besar angkat trofi Piala Dunia edisi ke-22 ini.Kalau boleh menebak, mungkin dari dari tiga negara yang disebut Van Dijk sebagai favorit, Timnas Belanda pastinya masuk daftarnya. Namun, mantan bek Southampton tersebut tampaknya enggan sesumbar, meski faktanya negara yang diperkuatnya (Belanda) memiliki materi pemain dan kedalaman skuat yang cukup mumpuni untuk jadi juara di Piala Dunia 2022 nanti."Saya akan mengatakan Brasil, Prancis, dan – apakah saya mengatakan Inggris? Inggris memiliki skuat yang fantastis. Brasil memiliki pengalaman para pemain serta bakat. Dan ada kualitas kelas dunia dari Prancis juga," ujar Van Dijk seperti dilansir dari Sportskeeda.Secara historis, Brasil dan Prancis memang memiliki sejarah yang cukup kuat di pentas Piala Dunia. Brasil merupakan negara dengan trofi juara dunia terbanyak, yakni 5 (1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002). Sementara Prancis telah mengangkat trofi dua kali, yakni pada Piala Dunia 1998 (di Prancis) dan pada edisi terakhir, Piala Dunia 2018 di Rusia.Inggris, sementara itu, menjadi tim yang tidak terlalu difavoritkan juara pada Piala Dunia 2022, kendati faktanya pasukan 'Tiga Singa' sempat merebut gelar juara pada Piala Dunia 1966 di kandang sendiri.Pada Piala Dunia 2022, Inggris tergabung di Grup B bersama dengan Iran, Amerika Serikat dan Wales. Kalau melihat komposisi ini, peluang Harry Maguire dkk untuk lolos ke babak 16 besar cukup terbuka. Namun, untuk melangkah lebih jauh masih perlu dibuktikan lantaran mereka berpotensi menghadapi lawan-lawan berat seperti Portugal, Belgia dan juara bertahan Prancis –jika merujuk pada bagan yang telah disusun FIFA dengan skenario Inggris lolos sebagai juara Grup B.Sementara itu, juara bertahan Prancis boleh disebut sebagai favorit di Grup D dimana pasukan Didier Deschamps bakal berhadapan dengan Australia, Tunisia dan Denmark. Akan tetapi, Prancis wajib berhati-hati, apalagi jika menilik catatan minor mereka pada enam pertandingan terakhir di mana skuat Ayam Jantan hanya sekali menang –termasuk dikalahkan Denmark 0-2 pada pertandingan terakhir di ajang UEFA Nations League, 26 September kemarin.Timnas Brasil juga diyakini bakal lolos ke babak 16 besar kendati lawan-lawan yang mereka hadapi di Grup G tidak bisa dibilang enteng, yakni Serbia, Kamerun dan Swiss. Adapun, Virgil Van Dijk bersama Timnas Belanda tergabung di Grup A bersama dengan Ekuador, Senegal dan tuan rumah Qatar.Ranking FIFA: 8Julukan: Oranje, Holland, Clockwork Orange, The Flying DutchmenKeikutsertaan di Piala Dunia: 11 kaliPrestasi terbaik: 3x Runner Up (1974, 1978 dan 2010)Pemain Bintang: Memphis Depay (28) - Penyerang/BarcelonaPelatih: Louis van Gaal (Belanda)Rekor H2H Belanda Vs Lawan di Grup AVs Ekuador: 2x (1 menang, 1 seri)Vs Senegal: Belum pernah bertemuVs Qatar: Belum pernah bertemuJadwal Timnas Belanda di Piala Dunia 202221 November 2022: Senegal vs Belanda (23:00 WIB)25 November 2022: Belanda vs Ekuador (23:00 WIB)29 November 2022: Belanda vs Qatar (22:00 WIB)