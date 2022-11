Catat! Jadwal dan Link Live Streaming Piala Dunia Malam Ini: Prancis vs Denmark, Argentina vs Meksiko

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para penikmat sepak bola di Tanah Air kembali disuguhkan pertandingan menarik pada matchday kedua penyisihan grup Piala Dunia 2022 , Sabtu, 26 November 2022 hingga Minggu, 27 November 2022 dini hari WIB. Kali ini, laga-laga seru tersebut akan digelar di Grup C dan Grup D.Di Grup C, terdapat laga antara Polandia vs Arab Saudi pada pukul 20.00 WIB. Ini akan menjadi laga menentukan buat Arab Saudi. Jika berhasil meraih kemenangan, mereka dipastikan akan lolos ke babak 16-besar.Pencapaian tersebut bakal menjadi istimewa buat Arab Saudi. Sebab, mereka akan membuat penampilan pertama di babak 16-besar di Piala Dunia dalam 28 tahun terakhir. Terakhir kali, Arab Saudi tampil di babak tersebut pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.Masih di grup C. Duel seru juga bakal tersaji ketika Argentina melawan Meksiko di Stadion Lusail Iconic pada pukul 02.00 WIB.Sebuah laga yang krusial buat kedua tim. Khususnya Argentina. Mereka wajib meraih tiga poin agar peluang lolos ke fase gugur tetap terjaga. Jika kalah, langkah La Albiceleste untuk lolos semakin berat.Pertandingan-pertandingan di Grup D juga tak kalah menarik. Salah satunya duel antara Prancis vs Denmark. Laga pun diprediksi berjalan sengit lantaran kedua tim butuh meraih tiga angka demi membuka peluang lolos ke babak 16-besar.Terlebih Prancis. Tiga angka pada laga ini sudah pasti menjadi ambisi besar Les Bleus. Sebab, tambahan tiga angka akan membuat mereka lolos ke babak selanjutnya.Berikut jadwal pertandingan dan link live streaming Piala Dunia 2022, Sabtu, 26 November 2022 hingga Minggu, 27 November 2022, dini hari WIB:Sabtu, 26 November 202217:00: Tunisia vs Australia20:00: Polandia vs Arab Saudi23:00: Prancis vs DenmarkMinggu, 27 November 202202:00: Argentina vs MeksikoKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Piala Dunia 2022.