Jadwal Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Manchester City dan Liverpool Tampil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

: Liga Primer kembali bergulir malam ini untuk melakoni matchday 22. Manchester City dan Liverpool bakal tampil nanti malam.Manchester City akan bertamu ke markas Burnley. Sedangkan Liverpool akan menjamu Brighton & Hove Albion.Beralih ke Spanyol, akan ada pertandingan perempat final Copa del Rey. Barcelona akan bertamu ke kandang Granada dini hari nanti.Sementara itu, semifinal Coppa Italia terus berlanjut. Laga semifinal leg pertama nanti mempertemukan tuan rumah Napoli dengan Atalanta.Sedangkan DFB Pokal akan kembali bergulir di Jerman. RB Leipzig akan meladeni perlawanan Bochum, sedangkan VfB Stuttgart akan menghadapi Borussia Monchengladbach.Jadwal lengkap pertandingan sepak bola malam ini:01.00 WIB Burnley vs Manchester City01.00 WIB Fulham vs Leicester City02.30 WIB Leeds vs Everton03.15 WIB Aston Villa vs West Ham03.15 WIB Liverpool vs Brighton01.00 WIB Levante vs Villarreal03.00 WIB Granada vs Barcelona02.45 WIB Napoli vs Atalanta00.30 WIB Wolfsburg vs Schalke00.30 WIB Leipzig vs Bochum02.45 WIB Regensburg vs Koln02.45 WIB Stuttgart vs Gladbach(KAH)