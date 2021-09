Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Para Juara Bertahan Bertanding

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rangkaian pertandingan liga-liga top Eropa siap tersaji pada malam hingga dini hari nanti (18-19 September WIB). Beberapa di antaranya dimainkan oleh para juara bertahan dari masing-masing negara.Dari Liga Primer Inggris, terdapat Manchester City yang menjamu Southampton di Stadion Etihad. Laga ini cukup penting bagi The Citizens yang sedang bertengger di urutan lima klasemen sementara dengan koleksi 9 poin.City dikabarkan sedang krisis bek tengah ketika menghadapi Southampton karena John Stones dan Aymerick Laporte mengalami cedera. Namun, mentalitas bertanding pemainnya diyakini meningkat setelah membantai RB Leipzig beberapa hari lalu.Beralih ke Bundesliga, terdapat pertemuan juara bertahan Bayern Muenchen yang ditantang Bochum. Meski menghadapi lawan yang notabene lebih lemah, laga tersebut tetap penting bagi Die Roten yang berjarak 2 poin dengan pemuncak klasemen sementara, Wolfsburg.Inter Milan sebagai juara bertahan Serie A juga akan bertanding melawan Bologna pada malam nanti. Keduanya bahkan sedang bersaing ketat di klasemen sementara karena sama-sama memiliki 7 poin dari tiga laga sebelumnya. Jadi, bisa saja tercipta kejutan dalam laga nanti.Selanjutnya ada juara bertahan La Liga Atletico Madrid yang akan menjamu Athletic Bilbao. Laga ini juga diyakini tidak kalah seru lantaran Atletico yang berada di urutan tiga klasemen sementara hanya berjarak dua poin saja dengan Bilbao yang bertengger di posisi lima. Kemudian, keduanya belum terkalahkan pada awal musim ini.Berikut jadwal lengkap liga top Eropa nanti malam (18-19 September WIB):18.30 WIB: Wolverhampton Wanderers vs Brentford21.00 WIB: Burnley vs Arsenal21.00 WIB: Liverpool vs Crystal Palace21.00 WIB: Manchester City vs Southampton21.00 WIB: Norwich City vs Watford23.30 WIB: Aston Villa vs Everton22.00 WIB: Lens vs Lille02.00 WIB: Saint-Etienne vs Bordeaux20.30 WIB: Bayern Muenchen vs Bochum20.30 WIB: Mainz vs Freiburg20.30 WIB: Augsburg vs Borussia M'gladbach20.30 WIB: Arminia Bielefeld vs Hoffenheim23.30 WIB: FC Cologne vs RB Leipzig20.00 WIB: Genoa vs Fiorentina23.00 WIB: Inter Milan vs Bologna01.45 WIB: Salernitana vs Atalanta19.00 WIB: Rayo Vallecano vs Getafe21.15 WIB: Atletico Madrid vs Athletic Bilbao23.30 WIB: Elche vs Levante02.00 WIB: Alaves vs Osasuna