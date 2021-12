Dibantai Thailand, Timnas Indonesia Dapat Pesan Ini dari Ketum PSSI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Timnas Indonesia meraih hasil buruk saat menghadapi Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2020, Rabu, 29 Desember 2021. Tanpa ampun, tim yang berjuluk Garuda tersebut dihantam Thailand dengan skor telak 0-4.Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mencoba legowo dengan kekalahan Indonesia. Bahkan, ia tetap memberikan dukungan untuk para pemain."Kaget ya? Memang operan para pemain Thailand luar biasa. Dan kita di babak kedua pengen cepat menyerang, mencetak gol dan kita malah kena counter attack," ujar Iriawan lewat akun Twitter miliknya pada Kamis, 30 Desember 2021."Tapi tidak apa-apa. Jangan saling menyalahkan. Tetap semangat! Pompa semangat mereka dan sampaikan salam dari saya," lanjutnya.Pada kesempatan itu, Iriawan juga meminta masyarakat tetap mendukung Indonesia. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para pemain yang sudah berjuang di leg pertama."Bagaimanapun hasil pertandingan pada leg pertama, kita harus tetap mendukung perjuangan mereka di atas lapangan. Terima kasih telah memberikan yang terbaik. Tegakkan kepala dan mari kita bersiap untuk menatap leg kedua. Let the Timnas do the best and God do the rest," tutur Iwan Bule.Kekalahan dari Thailand membuat tugas Indonesia untuk meraih gelar Piala AFF semakin berat. Sebab, tim besutan Shin Tae-yong tersebut harus meraih kemenangan dengan skor minimal 5-0 pada leg kedua untuk menjadi juara.