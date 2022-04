Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: Real Sociedad vs Barcelona

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah pertandingan menarik di kompetisi Eropa kembali bergulir pada Jumat, 22 April 2022. Laga antara Real Sociedad vs Barcelona tampaknya banyak menarik perhatian pencinta sepak bola pada laga dini hari nanti.Laga Sociedad vs Barcelona akan dimulai pada pukul 02.30 WIB. Menurut rencana, laga tersebut bakal disiarkan langsung di beIN Sports.Ini akan menjadi pertandingan menarik ditonton. Mengingat, kedua tim sama-sama membutuhkan tiga poin pada laga ini.Barcelona wajib menang guna mempertahankan posisi dua besar di klasemen La Liga Spanyol 2021/2022 sementara. Saat ini, Blaugrana bersaing ketat dengan tiga tim yang berada di posisi lima besar seperti Sevilla, Atletico Madrid, dan Real Betis.Baca: Bungkam Marseille, PSG Kian Dekat dengan Juara Liga Prancis Sementara itu, Sociedad butuh tiga poin untuk bisa naik ke posisi lima besar. Pasalnya, mereka hanya terpaut dua poin dari Real Betis yang berada di posisi kelima.Jika menilik rekor pertemuan, Barcelona bakal diunggulkan pada laga ini. Sebab, Barcelona belum terkalahkan dalam enam pertemuan terakhir di Liga Spanyol.Namun, Barcelona pantang sesumbar. Andai terlalu meremehkan, Azulgrana bakal terpeleset. Persis seperti yang dialami mereka dalam dua pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.Dalam periode tersebut, Barcelona sudah menelan dua kekalahan. Pertama, kekalahan dialami Barcelona saat meghadapi Eintracht Frankfurt (2-3) di leg kedua perempat final Liga Europa 2021/2022, 15 April 2022. Kemudian, Barcelona kalah dari Cadiz dengan skor 0-1 pada lanjutan Liga Spanyol pekan lalu.Berikut jadwal pertandingan sepak bola pada Jumat, 22 April 2022:Liga Primer Inggris01:45: Burnley vs Southampton (live Mola TV)La Liga Spanyol00:00: Espanyol vs Rayo Vallecano (live beIN Sports 3)00:00: Levante vs Sevilla (live beIN Sports 1)01:00: Cadiz vs Athletic Bilbao02:30: Real Sociedad vs Barcelona (live beIN Sports 1)