Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Derby Manchester dan Celta vs Barcelona

Laga lanjutan liga-liga top Eropa akan kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (6-7 November WIB). Dua di antaranya, Manchester United vs Manchester City dari Liga Primer Inggris dan Celta Vigo vs Barcelona di La Liga Spanyol.Derby Manchester kali ini akan bergulir di Stadion Old Trafford yang merupakan markas United. Setan Merah tentu diuntungkan karena didukung lebih banyak suporter, tapi City juga diyakini tidak mudah dikalahkan karena berstatus sebagai juara bertahan.City sedang bertengger di urutan tiga klasemen sementara dengan koleksi 20 poin, sedangkan United berada di posisi lima dengan koleksi 17 poin. Keduanya tentu sama-sama butuh kemenangan untuk mengejar Chelsea yang sedang berada di puncak dengan koleksi 25 poin.Beralih ke Spanyol, ada Celta Vigo yang siap menjamu Barcelona di Stadion Abanca-Balaidos. Barca memang lebih unggul di atas kertas, tapi tuan rumah bisa saja memberi kejutan karena sedang bertekad untuk memperbaiki posisinya di klasemen sementara.Celta Vigo sedang bertengger di urutan ke-16 dengan koleksi 11 poin, sedangkan Barcelona berada di posisi sembilan dengan kumpulan 16 poin. Jika mampu mengalahkan Blaugrana, Celta Vigo tentu bisa meningkatkan statusnya sebagai tim papan tengah.Sementara itu, Barcelona bukan berarti tidak tertarik untuk meraih kemenangan. Mereka juga pasti mengincar tiga poin untuk memperlancar langkah menjadi tim papan atas yang disegani. Kemenangan tipis atas Dynamo Kiev di Liga Champions bisa menjadi modal bagus untuk menyambut laga nanti.Selain dua pertandingan di atas, masih banyak laga lain yang dimainkan tim-tim besar Eropa nanti malam, termasuk Chelsea, Paris Saint-Germain, Juventus, dan Bayern Muenchen. Berikut jadwal lengkapnya:19.30 WIB: Manchester United vs Manchester City22.00 WIB: Brentford vs Norwich City22.00 WIB: Chelsea vs Burnley22.00 WIB: Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers22.00 WIB: Brighton & Hove Albion vs Newcastle United21.00 WIB: Spezia vs Torino00.00 WIB: Juventus vs Fiorentina02.45 WIB: Cagliari vs Atalanta21.30 WIB: Bayern Munchen vs Freiburg21.30 WIB: Wolfsburg vs Augsburg21.30 WIB: Stuttgart vs Arminia Bielefeld21:30 WIB: Bochum vs Hoffenheim00.30 WIB: RB Leipzig vs Borussia Dortmund20.00 WIB: Espanyol vs Granada22.15 WIB: Celta Vigo vs Barcelona00.30 WIB: Deportivo Alavés vs Levante03.00 WIB: Real Madrid vs Rayo Vallecano23.00 WIB: Lille vs Angers03.00 WIB: Bordeaux vs PSG