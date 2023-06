Link Live Streaming Kualifikasi Piala Eropa 2024 Malam Ini: Portugal vs Bosnia Herzegovina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para pencinta sepak bola kembali akan kembali disuguhkan pertandingan-pertandingan seru di Kualifikasi Piala Eropa 2024 . Setelah Prancis dan Inggris tampil, giliran Portugal dan Belgia akan beraksi pada Minggu, 18 Juni 2023, dini hari WIB.Portugal dijadwalkan menghadapi Bosnia-Herzegovina di Stadion Sport Lisboa e Benfica mulai pukul 01.45 WIB. Menurut jadwal, laga tersebut akan disiarkan langsung di televisi nasional.Bagi Portugal , ini akan menjadi laga penting. Mereka wajib meraih tiga poin guna menjaga posisi di puncak klasemen Grup J. Saat ini, mereka hanya unggul dua poin dari Slovakia yang berada di posisi kedua.Namun, bukan tugas mudah buat Portugal meraih tiga poin. Pasalnya, Bosnia juga bertekad untuk mencuri poin guna membuka kans naik ke posisi dua besar.Laga tak kalah seru juga akan tersaji di Grup F. Salah satunya pertandingan antara Belgia kontra Austria di Stadion Roi Baudoin.Pertandingan tersebut diprediksi akan berjalan sengit. Mengingat, kedua tim punya ambisi untuk meraih tiga poin. Terutama Belgia Tambahan tiga poin akan membuka peluang Belgia untuk naik ke posisi pertama Grup F. Sedangkan Austria juga butuh tambahan tiga poin untuk mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen.Berikut ini jadwal dan link live streaming dan pertandingan sepak bola pada malam hingga dini hari nanti:Sabtu, 17 Juni 202320:00: Lithuania vs Bulgaria20:00: Luksemburg vs Liechtenstein23:00: Norwegia vs Skotlandia (live iNews TV) (link live streaming)23:00: Azerbaijan vs Estonia23:00: Montenegro vs HungariaMinggu, 18 Juni 202301:45: Siprus vs Georgia01:45: Kepulauan Faroe vs Republik Ceko01:45: Albania vs Moldova01:45: Belgia vs Austria01:45: Islandia vs Slovakia01:45: Portugal vs Bosnia-Herzegovina (live RCTI) (link live streaming)Minggu, 18 Juni 202302:30: Brasil vs Guinea06:30: Ekuador vs Bolivia