10 Klub dengan Belanja Pemain Terbesar di Bursa Transfer Januari 2023

Bursa transfer Januari 2023 telah resmi ditutup per tanggal 1 Februari 2023. Klub-klub Liga Inggris jadi yang paling aktif melakukan pembelian pemain di bursa transfer tengah musim ini.Melansir data Transfermarkt, klub-klub Liga Inggris jadi yang paling aktif melakukan perombakan skuad. Dari daftar 10 klub dengan pengeluaran terbesar, sembilan di antaranya adalah klub Inggris. Adapun, satu klub lain yang masuk dalam daftar berasal dari Prancis. Tapi bukan PSG, melainkan Olympique Marseille. Chelsea jadi klub yang boros di bursa transfer Januari. Klub berjuluk The Blues tercatat merogoh kocek hingga 329,5 juta euro atau setara Rp5,3 triliun untuk mendatangkan delapan pemain baru, plus satu pemain yang kembali dari masa pinjaman.Gelandang Timnas Argentina Enzo Fernandez jadi pemain termahal yang diboyong The Blues pada bursa transfer Januari. Fernandez ditebus dari Benfica dengan mahar fantastis, yakni 121 juta euro (Rp1,9 triliun).Angka tersebut membuat Enzo Fernandez mencatatkan rekor pemain termahal dalam sejarah sepak bola Inggris. Harga transfer Fernandez berhasil memecahkan rekor transfer Jack Grealish yang diboyong Manchester City dari Aston Villa pada musim 2021/2022. Saat itu, City merekrut Grealish dengan mahar 117,5 juta euro (Rp1,9 triliun).Selain Chelsea, beberapa klub lain seperti Arsenal juga cukup aktif pada bursa transfer musim dingin ini. The Gunners mendatangkan tiga pemain anyar, yakni Jakub Kiwior (Spezia), Leandro Trossard (Brighton) dan teranyar Jorginho (Chelsea) yang direkrut pada deadline transfer. Total, tim pemuncak klasemen sementara Premier League ini menghabiskan dana 60 juta euro (Rp983 miliar).Sementara itu, Liverpool yang hanya merekrut satu pemain di bursa transfer Januari, masuk dalam daftar klub dengan pengeluaran di lantai bursa. Kubu The Reds menghabiskan 42 juta euro atau sekitar Rp688 miliarBerikut Daftar Klub dengan Belanja Pemain Terbesar di Bursa Transfer Januari 2023:Klub --- Pengeluaran --- (Jumlah pemain yang direkrut)10. Leicester City --- 31 juta euro (4)9. Wolverhampton Wanderers --- 38,5 juta euro (10)8. Olympique Marseille --- 40 juta euro (4)7. Leeds United --- 41,25 juta euro (3)6. Liverpool --- 42 juta euro5. Newcastle United --- 49,35 juta euro (5)4. AFC Bournemouth --- 56,2 juta euro (7)3. Arsenal --- 60,3 juta euro (3)2. Southampton --- 63,25 (7)1. Chelsea --- 329,5 (9)