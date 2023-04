Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Liga Top Eropa Malam Ini: West Ham vs Arsenal, Nottingham vs Man United

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para penikmat sepak bola di Tanah Air masih akan disuguhkan pertandingan seru di liga-liga top Eropa pada Minggu, 16 April 2023 malam hari hingga Senin, 17 April 2023, dini hari WIB. Salah satunya, pertandingan derby London yang mempertemukan West Ham United kontra Arsenal Bukan hanya sekadar karena rivalitas tim sekota. Pertandingan ini rasanya berjalan seru lantaran kedua tim punya ambisi besar meraih tiga poin demi mengamankan posisi mereka di papan klasemen.Saat ini, Arsenal berada di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 73 poin. Namun, mereka hanya berjarak tiga poin dari Manchester City yang berada di posisi kedua. Karena itu, The Gunners wajib meraih kemenangan pada laga nanti.Sementara itu, torehan tiga poin juga penting bagi West Ham untuk menjauh dari zona degradasi. Saat ini, The Hammers masih berjarak tiga poin dari Nottingham Forest yang berada di posisi ke-18.Laga tak kalah menarik juga akan tersaji di Stadion City Ground ketika Nottingham berduel dengan Manchester United . Bagi Red Devils, tiga poin juga menjadi torehan wajib andai tak ingin kehilangan kans finis di posisi tiga besar sekaligus meraih tiket Liga Champions musim depan.Masih ada pertandingan menarik lainnya yang akan digelar di liga-liga top Eropa pada malam hingga dini hari nanti. Berikut ini jadwal dan siaran langsung pertandingannya:Minggu, 16 April 202320:00: West Ham United vs Arsenal22:30: Nottingham Forest vs Manchester United (live SCTV)Klik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris.Minggu, 16 April 202317:30: Lecce vs Sampdoria20:00: Torino vs Salernitana23:00: Sassuolo vs JuventusSenin, 17 April 202301:45: AS Roma vs UdineseKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Italia.Minggu, 16 April 202319:00: Girona vs Elche21:15: Getafe vs Barcelona23:30: Atletico Madrid vs AlmeriaSenin, 17 April 202302:00: Valencia vs SevillaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.Minggu, 16 April 202320:30: Werder Bremen vs Freiburg22:30: Union Berlin vs BochumSenin, 17 April 202300:30: Wolfsburg vs Bayer LeverkusenKlik link di sini menyaksikan pertandingan Liga Jerman.