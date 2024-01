Hasil Piala Asia 2023: Palestina Lolos Fase Grup Sebagai Peringkat Tiga Terbaik

Advertisement

(RIZ)

Palestina memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar usai menang meyakinkan atas Hong Kong pada laga pamungkas penyisihan Grup C di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Doha, Selasa 23 Januari 2024 tengah malam WIB.Palestina menang dengan skor tiga gol tanpa balas, yang masing-masing dicetak brace Oday Dabbagh (menit 12 dan 60) dan Zeid Qunbar (48'). Baca juga: Tambahan tiga poin membuat Palestina bertengger di posisi tiga klasemen akhir Grup C dengan poin 4 dari 3 laga. Selama penyisihan grup Palestina sekali menang, sekali imbang dan sekali kalah.Palestina dipastikan lolos ke babak knock out sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Keluar sebagai juara dan runner up Grup C adalah Iran dan Uni Emirat Arab (UEA). Pada laga di tempat lain, Iran sukses menyapu bersih kemenangan usai membungkam UEA dengan skor tipis 2-1. Baca juga: Iran yang mendominasi laga tersebut berhak lolos ke babak 16 besar dengan poin sempurna 9 dari tiga laga. Sementara UEA, meski kalah juga berhak lolos ke fase knock out dengan poin 4. Produktivitas UEA lebih unggul dari Palestina yang juga memiliki poin 4.Situasi Palestina yang lolos sebagai salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik, tentu saja membuat Timnas Indonesia yang akan berjuang menghadapi Jepang menghadapi jalan terjal. Maklum, Jepang yang diunggulkan namun kalah atas Irak, kini membutuhkan kemenangan untuk lolos. Baca juga: Dua jatah tim peringkat ketiga terbaik bisa dipastikan menjadi milik Suriah (Grup B) dan Palestina (Grup C). Dua jatah lagi menjadi perebutan tiga tim, yakni Indonesia (Grup D), Bahrain (E) dan Oman (F).