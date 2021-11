Jadwal Liga Europa Dini Hari Nanti: Lyon dan West Ham Selangkah Lagi ke Babak 16 Besar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rangkaian laga keempat fase grup Liga Europa 2021--2022 akan bergulir pada Jumat 5 November dini hari WIB. Dari semua tim yang bertanding, hanya Lyon dan West Ham United yang berpotensi menyegel tiket babak 16 besar lebih dulu.Lyon sedang memuncaki Grup A dengan koleksi 9 poin yang diraih karena selalu menang pada tiga laga sebelumnya. Mereka hanya butuh mengalahkan Sparta Prague sekali lagi pada dini hari nanti untuk memastikan diri ke fase gugur.Meski demikan, Prague diyakini tidak akan memberikan kemenangan untuk Lyon begitu saja. Pasalnya, mereka sedang berada di urutan dua klasemen sementara dan butuh tambahan tiga poin untuk menjauh dari Rangers dan Brondby yang membuntutinya.Sama seperti Lyon, West Ham juga selalu menang pada tiga laga fase grup sebelumnya. Mereka pun hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menyegel tiket babak 16 besar dan itu bisa saja didapat saat menghadapi Genk di Belgia pada dini hari nanti.Rentetan pertandingan Liga Europa nanti juga bakal diramaikan dengan penampilan tim-tim liga top Eropa seperti Napoli, Leicester City dan Lazio. Mereka juga pasti berusaha meraih kemenangan atas lawan-lawannya untuk memperbesar asa ke babak 16 besar.Berikut jadwal lengkap matchday keempat Liga Europa 2021--2022:00.45 WIB: Broendby IF vs Rangers00.45 WIB: Lyon vs Sparta Prague00.45 WIB: AS Monaco vs PSV Eindhoven00.45 WIB: Real Sociedad vs Sturm Graz00.45 WIB: Legia Warszawa vs Napoli (Live SCTV)03.00 WIB: Leicester City vs Spartak Moscow00.45 WIB: Olympiacos vs Eintracht Frankfurt03.00 WIB: Royal Antwerp vs Fenerbahce00.45 WIB: Galatasaray vs Lokomotiv Moscow03.00 WIB: Marseille vs Lazio (Live SCTV)03.00 WIB: FK Crvena Zvezda vs FC Midtjylland03:00 WIB: SC Braga vs Ludogorets Razgrad03.00 WIB: Bayer Leverkusen vs Real Betis03.00 WIB: Ferencvaros vs Celtic00.45 WIB: Genk vs West Ham United03.00 WIB: Dinamo Zagreb vs Rapid Wien