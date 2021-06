[LIVE EURO 2020] Ini Link Nonton Live Streaming Inggris vs Skotlandia dan Cara Berlangganan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

4. Pilih paket berlangganan dengan mudah dan sesuai keinginan.

Beli yang Paket Nonton Euro Unlimited Rp 25.000/Season Konten yang bisa dinikmati yaitu : Mola Movies, Living, Kids Sport (Includes Euro) Perangkat bisa diakses di Web Browser (Desktop dan PC), Mobile phone app (Android dan iOS) Hanya 1 perangkat bersama Paket akan aktif dari 5 Juni hingga 20 Juli 2021

7. Pilih salah satu metode pembayaran melalui E-Wallet (OVO, Go-Pay dan ShopeePay), Bank Transfer, Virtual Account, Credit Card dan Over The Counter.

Jika melalui OVO Periksa kembali data pembayaran OVO Anda sebelum melanjutkan transaksi. Anda akan mendapatkan pembayaran yang akan di gunakan untuk membayar transaksi ini di berbagai channel pembayaran OVO. Kode Pembayaran akan keluar setelah anda menekan tombol “Continue“.

Jakarta: Matchday 2 Grup D Euro 2020 mempertemukan Inggris vs Skotlandia yang akan berlangsung di Stadion Wembley, Sabtu 19 Juni 2021 pukul 02.00 Wib dini hari.Laga ini akan dimanfaatkan skuad the three lions untuk mengamankan jatah lolos ke 16 besar. Pasalnya mereka berhasil memenangi laga pertama atas Kroasia dengan skor tipis 1-0.Sedangkan bagi Skotlandia yang takluk 0-2 dari Rep Ceko di pertandingan pembuka tentunya butuh nafas tambahan untuk bertahan lebih jauh. Andai mereka kalah di laga kedua ini akan membuat timnas Skotlandia angkat koper dari kancah Euro 2020.Meski Inggris di atas angin lebih diunggulkan, namun anak asuh Gareth Southgate masih punya kelemahan di sisi penyerangan.Terbukti, di laga pertama kontra Kroasia, Harry Kane tidak bisa berperan banyak dan ini menjadi PR yang harus dibenahi Southgate di laga kali ini.Bintang Manchester City, Raheem Sterling mengaku memiliki motivasi besar untuk memenangkan pertandingan melawan Skotlandia.“Tentu saja, pertandingan ini melibatkan sejarah yang besar namun di waktu bersamaan, di sepakbola Anda tidak boleh larut dalam sejarah, Anda harus fokus pada tugas yang ada di depan dan itu adalah meraih tiga poin," kata Sterling.Sementara itu, manajer Skotlandia Steve Clarke juga mengaku siap meladeni skuad the three lions. “Para pemain tak sabar untuk ini, saya juga menantikannya dan saya yakin Tartan army (suporter Skotlandia) juga begitu,” ujar Clarke.Kick off Inggris vs Skotlandia akan dimulai Sabtu 19 Juni 2021 pukul 02.00 Wib dini hari dan bisa disaksikan secara live streaming diInggris: Pickford; Walker, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Sterling, Kane, FodenPelatih: Gareth SouthgateSkotlandia: Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, Armstrong, McGinn, Robertson; Dykes, AdamsPelatih: Steve Clarke1. Download Aplikasi Mola TV diatau2.akun Mola TV.3. Setelah melakukan Login pada halaman pertama pilih menu profil atau langsung pilih menu5. Klik6. Centang telah setuju syarat dan ketentuan dan klik8. Klik9. Selesai, kamu sudah mengaktifkan paket berlangganan Paket Nonton Euro 2020 Unlimited di HP.(ACF)