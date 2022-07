Vietnam dan Thailand 'Main Sabun', AFF Didesak Lakukan Investigasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Kami akui Timnas Indonesia U-19 tidak lolos karena kalah head to head.

Namun yang kami kritik adalah permainan Vietnam vs Thailand seperti match fixing dan sepakbola gajah ????????#AFFU19 #TimnasDay #timnasu19 pic.twitter.com/1ys4jwdDKO — Piala Presiden 2022 (@LigaIndonesia45) July 10, 2022

(PRI)

Jakarta: Timnas Indonesia U-19 gagal melaju ke semifinal Piala AFF U-19 . Padahal, pasukan Shin Tae-yong menang telak 5-1 pada laga terakhir babak grup kontra Myanmar yang digelar Minggu, 10 Juli.Hal ini tak lepas dari hasil imbang 1-1 yang didapat Thailand dan Vietnam. Hasil imbang tersebut mengantar Vietnam dan Thailand lolos ke babak selanjutnya sebagai posisi pertama dan kedua.Thailand dan Vietnam sama-sama mengoleksi 11 angka dari lima laga. Indonesia juga mengantongi 11 poin dengan produktivitas gol, hanya saja skuad Garuda muda kalah head to head yang menjadi aturan baru AFF.Pertandingan Vietnam vs Thailand juga disoroti netizen yang menilai kalau kedua negara tersebut telah memainkan sepak bola gajah alias 'main sabun' demi mengamankan tiket ke babak selanjutnya.Dalam beberapa momen di pertandingan, kedua tim terlihat sama sekali tidak ingin menyerang lawan dan hanya melakukan umpan-umpan pendek di area pertahanan.Praktik kotor ini dianggap telah mencoreng sepak bola. Sikap tidak fair play Vietnam dan Thailand membuat netizen mendesak AFF untuk melakukan investigasi."Kami akui Timnas Indonesia U-19 tidak lolos karena kalah head to head. Namun yang kami kritik adalah permainan Vietnam vs Thailand seperti match fixing dan sepakbola gajah," tulis akun Twitter @LigaIndonesia45."Ayo pak Ketum PSSI, laporin match Vietnam vs Thailand dan bikin keduanya nggak lolos karena mainkan sepakbola gajah.. bikin dua2nya diskualifikasi," cuit salah akun."Mafia bola dan football gajah seolah menjadi satu dalam ajang sepakbola asia tenggara. Sepakbola ternodai dengan peraturan dan pengaturan yg seolah dibuat" entah darimana kiblatnya. Sungguh miris, dan selalu indonesia yg menjadi kambing hitamnya," komentar akun lain."Aturan aneh 3 tim atas seri kok dihitung klasemen mini grup harusnya tetap selisih gol grup, kecuali 3 tim atas saling mengalahkan baru pantas dibuat klasemen mini grup, kalau imbang mini grup gini risiko sepakbola gajah, keliatan dari skor 1-1 viet vs thai sudah nggak niat main," timpal netizen lainnya.