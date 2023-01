Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Bola Malam Ini: Juventus vs Udinese, Villarreal vs Madrid, Liverpool vs Wolverhampton

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kompetisi papan atas di Benua Eropa akan menggelar sejumlah pertandingan pada Sabtu, 7 Januari 2023, malam hari WIB hingga Minggu, 8 Januari 2023, dini hari WIB. Salah satunya pertandingan antara Villarreal vs Real Madrid pada jornada ke-16 La Liga Spanyol 2022/2023, pukul 22.15 WIB.Mengacu pada sejarah pertemuan, kemenangan rasanya akan berpihak pada Madrid. Faktanya, Los Blancos sudah menekuk Villarreal sebanyak 26 kali dari 46 pertemuan. Sedangkan El Submari Groguet hanya menang empat kali.Situasi terkini juga membuat peluang Madrid meraih kemenangan cukup terbuka. Saat ini, moril para pemain Los Blancos sedang meningkat setelah berhasil meraih dua kemenangan beruntun di laga kompetitif.Namun, catatan impresif tersebut tidak boleh membuat para pemain Madrid sesumbar. Tim besutan Carlo Ancelotti tersebut harus waspada. Sebab, Villarreal sedang dalam kepercayaan diri yang cukup tinggi lantaran mampu meraih tiga kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.Ingat pula, presentase kemenangan Madrid juga tidak terlalu bagus saat menghadapi Villarreal dalam tiga musim terakhir. Dari enam pertemuan terakhir, Los Blancos hanya meraih dua kemenangan. Artinya, presentase kemenangan mereka atas Villarreal hanya mencapai 33 persen.Pertandingan-pertandingan seru juga akan tersaji di Liga Serie-A Italia. Termasuk laga antara Juventus kontra Udinese. La Vecchia Signora wajib meraih kemenangan untuk menjaga posisi di tiga besar sekaligus membuka peluang meraih scudetto.Jika kalah atau seri, posisi Juventus terancam tergusur pesaing terdekat mereka, Inter Milan yang dijadwalkan melawan Monza pada pukul 02.45 WIB.Selain itu, pertandingan tak kalah menariknya juga akan digelar di babak ketiga Piala FA 2022/2023. Setidaknya ada dua tim besar yang akan terlibat seperti Tottenham Hotspur dan Liverpool.Tottenham dijadwalkan menghadapi tim divisi ketiga Liga Inggris, Portsmouth pada pukul 19.30 WIB. Sedangkan Liverpool akan berduel dengan tim Liga Primer Inggris lainnya, Wolverhampton Wanderers selang beberapa jam.Berikut ini jadwal dan link live streaming pertandingan sepak bola pada Sabtu, 7 Januari 2023, malam hari hingga Minggu, 8 Januari 2023, dini hari WIB:Liga Serie A ItaliaSabtu, 7 Januari 202321:00: Fiorentina vs SassuoloMinggu, 8 Januari 202300:00: Juventus vs Udinese02:45: Monza vs Inter MilanKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Italia.La Liga SpanyolSabtu, 7 Januari 202322:15: Villarreal vs Real MadridMinggu, 8 Januari 202300:30: Mallorca vs Valladolid03:00: Espanyol vs GironaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Liga Spanyol.Piala FASabtu, 7 Januari 202319:30: Reading vs Watford19:30: Forest Green vs Birmingham City19:30: Preston North End vs Huddersfield Town19:30: Crystal Palace vs Southampton19:30: Tottenham Hotspur vs Portsmouth19:30: Gillingham vs Leicester City22:00: Blackpool vs Nottingham Forest22:00: Ipswich Town vs Rotherham United22:00: Boreham Wood vs Accrington Stanley22:00: Hull City vs Fulham22:00: Bournemouth vs Burnley22:00: Middlesbrough vs Brighton & Hove Albion22:00: Millwall vs Sheffield United22:00: Fleetwood vs Queens Park Rangers22:00: Shrewsbury Town vs Sunderland22:00: Chesterfield vs West Bromwich AlbionMinggu, 8 Januari 202300:30: Grimsby Town vs Burton Albion00:30: Brentford vs West Ham United00:30: Coventry City vs Wrexham00:30: Luton Town vs Wiga Athletic01:00: Sheffield Wednesday vs Newcastle United03:00: Liverpool vs Wolverhampton WanderersKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan di Piala FA.