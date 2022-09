Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

10. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) - 27,5 juta dolar AS (Rp411 miliar)

9. Kevin De Bruyne (Manchester City) - 29 juta dolar AS (Rp433 miliar)

8. Raheem Sterling (Chelsea) - 29,4 juta dolar AS (Rp439 miliar)

7. Andres Iniesta (Vissel Kobe) - 30 juta dolar AS (Rp448 miliar)

6. Eden Hazard (Real Madrid) - 31,1 juta dolar AS (Rp465 miliar)

5. Mohamed Salah (Liverpool) - 39,5 juta dolar AS (Rp590 miliar)

4. Neymar Jr. (Paris Saint-Germain) - 91 juta dolar AS (Rp1,3 triliun)

3. Lionel Messi (Paris Saint-Germain) - 110 juta dolar AS (Rp1,6 triliun)

2. Cristiano Ronaldo (Manchester United) - 113 juta dolar AS (Rp1,7 triliun)

1. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) - 125 juta dolar AS (Rp1,8 triliun)

(ASM)

: Sepak bola bisa dibilang olahraga paling populer di planet ini. Daya tarik globalnya diterjemahkan menjadi sejumlah besar pendapatan dari berbagai sumber. Tak ayal, para pesepak bola termasuk salah satu atlet dengan pendapatan terbesar di dunia.Mereka menghasilkan puluhan jutaan dalam bentuk gaji. Selain itu, pundi-pundi uang pesepak bola juga datang dari berbagai kesepakatan sponsor dan endorsement. Belum lagi, dari usaha-usaha yang mereka bangun, baik itu membuka usaha perhotelan hingga usaha di bidang fashion yang membuat mereka semakin tajir melintir.Lalu, siapa sajakah pespak bola yang memiliki pendapatan terbesar di dunia saat ini?Melansir dari Sportskeeda, berikut daftar 10 pesepak bola dengan pendapatan terbesar di dunia (2022):Antoine Griezmann saat ini dipinjamkan Barcelona ke Atletico Madrid. Pemain asal Prancis itu menghasilkan 27,5 juta dolar AS per tahun (Rp411 miliar). Dia mendapatkan gaji 22 juta dolar AS dan sisanya berasal dari berbagai kesepakatan sponsor.Kevin De Bruyne bisa dibilang sebagai gelandang serang terbaik di dunia saat ini. De Bruyne adalah pemain terpenting Manchester City di era Pep Guardiola. Dia adalah salah satu pemain di Liga Primer Inggris dengan bayaran terbesar. Ia mendapatkan bayaran 25,5 juta dalam gaji + bonus (Rp381 miliar).Selain dari gaji, pemain internasional Belgia ini memiliki kesepakatan sponsor dengan Nike, Credit Karma, Wow Hydrate, Veo, Secret Lab, dan Therabody.Raheem Sterling direkrut Chelsea musim panas 2022 -- 2023 ini. Sesuai ketentuan kesepakatannya, mantan pemain Manchester City itu mendapatkan gaji 325 ribu poundsterling (384 ribu dolar AS) per minggu. Sterling juga menandatangani kesepakatan endorsement jangka panjang dengan Puma tahun lalu setelah sebelumnya bersama Nike.Andres Iniesta mungkin sudah melewati masa jayanya. Tapi eks bintang Barcelona itu masih menghasilkan banyak uang di senja kariernya. Dia bergabung dengan klub Liga Jepang Vissel Kobe pada 2018 dan sejak itu telah menandatangani perpanjangan kontrak yang menguntungkan dan kesepakatan sponsor dengan 10 brand.Dia mendapatkan gaji 23 juta dolar AS dan tambahan 7 juta dolar AS untuk endorsement. Dia dikaitkan dengan merek-merek seperti Asics, Ariel, KONAMI, DAZN, GeneLife, Nissan dan Nike.Sejak kepindahannya ke Real Madrid, karier Eden Hazard memang tidak segemilang seperti ketika dia bersama Chelsea. Tetapi aspek keuangan dari kesepakatan (dengan Madrid) sangat menguntungkan pemain internasional Belgia itu. Dia hampir tidak tampil untuk Real Madrid akhir-akhir ini tetapi membawa pulang gaji 28,6 juta dolar AS dan kesepakatan sponsor yang mencapat 2,5 juta dolar AS.Mohamed Salah adalah salah satu kunci di balik kesuksesan Liverpool meraih gelar Liga Champions dan Liga Primer Inggris dalam beberapa musim terakhir. Ia juga meraih penghargaan Sepatu Emas Liga Inggris ketiganya musim lalu. Tak dipungkiri, Salah merupakan salah satu asset paling berharga Liverpool saat ini.Salah baru saja menandatangani kontrak baru di Liverpool pada musim panas lalu. Kenaikan gaji yang dia dapat pun cukup signifikan. Pemain internasional Mesir ini mendapatkan gaji 350 ribu poundsterling (413 ribu dolar AS) per minggu. Selain itu, Salah juga memiliki pemasukan tambahan sekitar 15 juta dolar AS per tahun dari berbagai kesepakatan sponsor. Neymar Jr adalah pesepak bola terbesar di dunia setelah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam satu dekade terakhir. Pemain internasional Brasil ini memiliki lebih dari selusin kesepakatan sponsor dan merupakan salah satu wajah yang paling dikenal di planet ini.Pemain termahal di dunia ini mendapatkan gaji 56 juta dolar AS di Paris Saint-Germain dan memiliki kontrak 10 juta dolar AS per tahun dengan Puma. Lionel Messi adalah salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa. Pemenang Ballon d'Or tujuh kali itu bergabung dengan Paris Saint-Germain pada musim panas 2021 dengan kontrak dua tahun yang menggiurkan yang membuatnya mendapatkan gaji 62 juta dolar AS per tahun.Messi juga baru-baru ini menandatangani kontrak delapan digit dengan Socios, aplikasi media sosial yang ingin mendekatkan penggemar sepak bola dengan klub mereka. Dia juga didukung brand-brand global seperti Adidas, Budweiser, Mastercard, Pepsi dan hampir selusin lainnya. Cristiano Ronaldo menghasilkan 113 juta dolar AS setiap tahun. Dia menghasilkan 53 juta dolar AS per tahun dari gaji di MU. Dari kesepakatan sponsor, Ronaldo menghasilkan sekitar 60 juta dolar AS.Tak hanya dari dunia sepak bola, Ronaldo juga menghasilkan pundi-pundi uang dari brand CR7 yang digunakan pada kacamata, alas kaki, pakaian dalam, wewangian, gym, dan hotel. Kylian Mbappe menandatangani kontrak baru dengan Paris Saint-Germain musim panas ini yang sekaligus membuatnya menyingkirkan Messi dan Ronaldo sebagai pesepak bola dengan penghasilan terbesar di dunia.Penyerang asal Prancis itu menghasilkan 105 juta dolar AS hanya dari gaji per tahun di PSG. Sementara itu, Mbappe juga menghasilkan 20 juta dolar AS dalam bentuk kesepakatan sponsor. Jika ditotal, Mbappe menghasilkan sekitar 125 juta dolar AS atau sekitar Rp1,8 triliun per tahun.Ini berarti, Mbappe menghasilkan sekitar Rp150 miliar per bulan. Kalau dibagi per minggu, maka pendapatan Mbappe sekitar Rp3,4 miliar. Kalau per hari, penyerang 23 tahun ini memiliki pendapatan sekitar Rp5 miliar. Sementara pendapatan Mbappe per menit adalah sekira Rp3,4 juta. Terakhir, pendapatan Mbappe per detik adalah sekitar 57 ribu. Wow, benar-benar tajir melintir nih anak muda.