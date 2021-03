Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: City dan Juventus Bertanding

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Kompetisi sepak bola Eropa akan menggelar pertandingan pada tengah pekan ini. Manchester City, Juventus , Lazio, dan Borussia Dortmund menjadi tim-tim besar yang akan mengawali pertandingan tengah pekan ini pada Rabu 3 Maret dini hari WIB. City dijadwalkan berduel dengan Wolverhampton Wanderers pada lanjutan Liga Primer Inggris 2020--2021. Laga tersebut akan digelar di Stadion Etihad pada pukul 03.00 WIB.Sebuah laga yang penting buat City. Sebab, mereka mengincar tiga angka pada laga ini guna memperbesar kans juara. Saat ini, The Citizens berada di puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 62 poin dan unggul 12 poin dari rival terdekat, Manchester United.Namun, City tidak mudah meraih kemenangan pada laga tersebut. Pasalnya, Wolverhampton menjadi lawan kerap menyulitkan buat The Citizens.Dari lima pertandingan terakhir, City hanya mampu meraih dua kemenangan dari Wolverhampton. Sisanya, mereka kalah dua kali dan imbang sekali ketika berjumpa dengan The Wolves.03:00: Manchester City vs Wolverhampton Wanderers ( link live streaming 00:30: Lazio vs Torino ( link live streaming 02:45: Juventus vs Spezia ( link live streaming 02:45: Borussia Moenchengladbach vs Borussia Dortmund(ASM)