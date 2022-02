Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Union Berlin vs Dortmund dan Atalanta vs Juventus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sejumlah laga lanjutan liga-liga top Eropa bakal bergulir pada malam hingga dini hari nanti. Dua di antaranya yang cukup menarik perhatian adalah Union Berlin vs Borussia Dortmund dan Atalanta kontra Juventus Union dan Dortmund punya misi berbeda dalam mengejar kemenangan pada lanjutan Bundesliga nanti malam. Union butuh tiga poin untuk masuk ke empat besar, sedangkan Dortmund ingin memangkas jarak dengan pemuncak klasemen Bayern Muenchen.Saat ini, Union sedang bertengger di urutan enam klasemen sementara dengan koleksi 34 poin atau serupa dengan Freiburg dan RB Leipzig yang berada di atasnya. Sedangkan Dortmund berada di urutan dua dengan kumpulan 43 poin atau berjarak 9 poin dengan Die Roten.Sementara itu, Atalanta kontra Juventus bakal memanaskan laga lanjutan Serie A Italia karena keduanya sedang bersaing ketat di papan atas. Juventus berada di urutan empat klasemen sementara dengan koleksi 45 poin, sedangkan Atalanta berada di bawahnya dengan jarak dua poin.Selain dua pertandingan di atas, masih ada tim-tim raksasa Eropa lainnya yang juga bakal bertanding, termasuk Liverpool, Barcelona, dan AC Milan. Berikut jadwal lengkap liga-liga top Eropa nanti malam (13-14 Februari WIB):21.00 WIB: Burnley vs Liverpool21.00 WIB: Newcastle United vs Aston Villa21.00 WIB: Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers23.30 WIB: Leicester City vs West Ham United19.00 WIB: Monaco vs Lorient21.00 WIB: Angers vs Strasbourg21.00 WIB: Brest vs Troyes21.00 WIB: Clermont vs Saint-Etienne21.00 WIB: Nantes vs Reims23.05 WIB: Lens vs Bordeaux02.45 WIB: Metz vs Marseille21.30 WIB: Union Berlin vs Borussia Dortmund23.30 WIB: Hoffenheim vs Arminia Bielefield18.30 WIB: AC Milan vs Sampdoria21.00 WIB: Empoli vs Cagliari21.00 WIB: Genoa vs Salernitana21.00 WIB: Verona vs Udinese00.00 WIB: Sassuolo vs Roma02.45 WIB: Atalanta vs Juventus20.00 WIB: Alaves vs Valencia22.15 WIB: Levante vs Real Betis00.30 WIB: Real Sociedad vs Granada03.00 WIB: Espanyol vs Barcelona