Jadwal Sepak Bola Malam Ini: PSG vs Barcelona

: Leg kedua babak 16 besar Liga Champions kembali berlanjut pada Kamis, 11 Maret, dini hari nanti. Empat tim akan memperebutkan dua tiket perempat final.PSG akan menjamu Barcelona di Parc des Princes. Les Parisiens memiliki keunggulan 4-1 pada leg pertama, namun bukan berarti mereka bisa lengah.PSG tentu tak ingin mengulang kesalahan empat tahun lalu. Mereka mengantongi keunggulan 4-0 pada leg pertama, tapi Barca membalikkan keadaan menjadi 6-1 dan menang agregat 6-5.Selain PSG vs Barca, ada juga pertandingan yang mempertemukan Liverpool dan RB Leipzig. The Reds mengantongi keunggulan 2-0 pada leg pertama atas Die Roten Bullen.Meski unggul, Liverpool tak bisa lengah. Leipzig sedang dalam performa bagus dengan meraih empat kemenangan beruntun di Bundesliga.Sementara itu, Liverpool tidak dalam performa terbaiknya. Mereka hanya meraih satu kemenangan dan menderita tiga kekalahan dalam empat laga terakhirnya.Selain itu, ada juga pertandingan Liga Primer antara Manchester City dan Southampton, kemudian Atletico Madrid akan menjamu Athtletic Bilbao di La Liga, lalu ada juga pertandingan Bundesliga antara Arminia Bielefeld kontra Werder Bremen.Jadwal pertandingan malam ini:03.00 WIB PSG vs Barcelona (live SCTV & Vidio)03.00 WIB Liverpool vs Barcelona (live Vidio)01.00 WIB Manchester City vs Southampton (live Mola TV01.00 WIB Atletico Madrid vs Athletic Bilbao (live beIN Sports)00.30 WIB Bielefeld vs Bremen (live Mola TV)(ASM)