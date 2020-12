Cristiano Ronaldo Sabet Penghargaan Player of The Century

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Pesepak bola Juventus Cristiano Ronaldo dinobatkan sebagai Player of the Century dalam ajang Dubai Globe Soccer Awards. Dia mengalahkan nama-nama besar seperti Ronaldinho dan Lionel Messi."Selama 20 tahun berturut-turut saya telah bermain dan mencetak gol sebagai seorang profesional, saya tidak tahu ada rekor lain untuk dikalahkan," ujar Ronaldo seperti dikutip The Sun."Senang mendengar tentang rekor, saya telah mencapai semua ini tetapi tanpa rekan satu tim saya, tanpa tim yang hebat, saya tidak bisa mencapai rekor ini," sambungnya.Ronaldo yang bercita-cita bermain di level tertinggi pada usia 40 tahun mengungkapkan tidak ada berencana untuk tampil santai."Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Itu memberi saya motivasi untuk maju. Dinobatkan sebagai yang terbaik adalah suatu kehormatan besar, saya berharap situasi ini (Covid-19) berakhir tahun depan dan kita bisa lebih bersenang-senang, terima kasih," tutur Ronaldo.Berikut daftar penghargaan Dubai Globe Soccer Awards:Player of the Year - Robert LewandowskiClub of the Year - Bayern MunichCoach of the Year - Hans-Dieter FlickPlayer of the Century - Cristiano RonaldoClub of the Century - Real MadridCoach of the Century - Pep GuardiolaAgent of the Century - Jorge MendesPlayer Career Award - Gerard Pique, Iker Casillas(ASM)