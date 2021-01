Uji Coba Timnas U-19 di Spanyol Mengalami Perubahan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

: Laga uji coba tim nasional Indonesia U-19 pada pemusatan latihan (TC) di Spanyol mengalami perubahan. Untuk itu laga melawan Gimnastic Tarragona di Stadion Gimnastic Tarragona yang seharusnya dihelat Minggu (3/1/2021) digeser hari Kamis (7/1/2021).Asisten pelatih timnas U-19, Nova Arianto mengatakan bahwa dengan adanya perubahan jadwal uji coba ini, timnya tidak ada masalah. Justru, hal ini ia manfaatkan untuk menambah proses adaptasi para pemain di Spanyol."Ya kami tidak jadi menjalani uji coba pada hari Minggu (3/1/2021). Dengan ini kami kembali menambah porsi latihan untuk persiapan uji coba hari Kamis (7/1/2021) mendatang," kata Nova Arianto dilansir laman resmi PSSI "Para pemain saat ini mengalami perkembangan yang sangat baik dan sehat semua. Semangat dan motivasi mereka masih terjaga dalam latihan sesuai dengan program yang diberikan tim pelatih. Tentu ini hal yang bagus karena karier mereka masih panjang," jelas Nova.Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan berpesan kepada pemain timnas U-19 bahwa TC di Spanyol harus dimanfaatkan dengan baik."Mereka harus bekerja keras dan terus bersemangat demi torehan positif di Piala AFC U-19. PSSI tetap berkomitmen terhadap timnas U-19. Meskipun Piala Dunia U-20 diundur ke tahun 2023, pemain ini adalah proyeksi timnas U-23 maupun timnas senior nantinya," tambah kata pria yang akrap disapa Iwan Bule tersebut.Sementara itu, pelatih timnas U-19, Shin Tae-yong akan bergabung ke Spanyol pada Minggu (3/1/2021) karena masih memimpin latihan timnas Indonesia persiapan SEA Games 2021 di Jakarta hingga 31 Desember 2020.Pada pekan ini, David Maulana dan kawan-kawan terus mengasah kemampuan di Stadion Campo Futbol Roda de Bara, Tarragona. Latihan untuk sementara dipimpin oleh asisten pelatih Nova Arianto.Timnas Indonesia U-19 menjalani pemusatan latihan di Spanyol sampai dengan 31 Januari 2021 mendatang. TC ini merupakan persiapan Indonesia U-19 untuk berlaga di Piala AFC U-19 pada Maret 2021 di Uzbekistan.-Jadwal uji coba internasional Timnas U-19 di Spanyol*5 Januari 2021:Indonesia U-19 vs Lleida Esportiu U19Venue: Stadium of CE Futbol Salou*7 Januari 2021:Indonesia U-19 vs Gimnàstic TarragonaVenue: Gimnàstic Tarragona Stadium*11 Januari 2021Indonesia U-19 vs Sabadell U-19Venue : Stadium of CE Futbol Salou*20 Januari 2021Indonesia U-19 vs Ceuta U-19Venue : Field CE Futbol Salou*27 Januari 2021Indonesia U-19 vs Arab Saudi U-19Venue: Stadium of CE Futbol Salou(ASM)