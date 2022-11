Tampil Gacor! 3 Pemain Manchester United Ini Jadi Man of The Match di Piala Dunia 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Casemiro (Brasil vs Swiss)

2. Bruno Fernandes (Portugal vs Uruguay)

3. Marcus Rashford (Wales vs Inggris)

(RUL)

Jakarta: Manchester United menjadi salah satu klub dengan pemain terbanyak di Piala Dunia 2022 Qatar. Tercatat ada 13 pemain Setan Merah yang membela negaranya di Piala Dunia kali ini.Sejumlah pemain MU menunjukkan performa yang apik di turnamen empat tahunan edisi ke-22 ini. Bahkan, beberapa pemain dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Match of The Match.Tercatat hingga matchday ke-3 penyisihan grup Piala Dunia 2022 ada tiga pemain Man United yang dinobatkan sebagai Man of The Match. Terbaru, ada Marcus Rashford yang mendapatkan penghargaan pemain terbaik ketika timnas Inggris menang atas Wales pada laga terakhir penyisihan Grup B, Rabu, 30 November 2022, dini hari WIB.Berikut ini pemain Manchester United yang tampil gacor dan dinobatkan Man of The Match sampai Matchday ke-3 Piala Dunia 2022.Casemiro menjadi pahlawan kemenangan Tim Samba atas Swiss. Golnya cantiknya ke gawang Yann Sommer membuat Brasil menang 1-0 atas Swiss, sekaligus mengantarkan Selecao lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.Pada pertandingan Portugal vs Uruguay Bruno Fernandes berhasil mencetak dua gol dan membuat A Selecao menang 2-0. Kemenangan membuat Portugal melenggang ke babak 16 besar.Marcus Rashford mencetak brace saat The Three Lions menekuk The Dragon tigal gol tanpa balas. Di pertandingan tersebut Rashford mencetak gol cantik melalui tendangan bebas.Penampilan gacor pemain Manchester United di Piala Dunia ini sampai dinobatkan sebagai Man of The Match ikut dirayakan akun Twitter Man United Indonesia @ManUtd_ID.“M di MU itu Man of the match,” tulis @ManUtd_ID.