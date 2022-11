5 Negara Termiskin yang Tampil di Piala Dunia 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Ekuador (Peringkat 81)

2. Tunisia (Peringkat 80)

3. Maroko (Peringkat 67)

4. Ghana (Peringkat 59)

5. Kamerun (Peringkat 39)

(UWA)

Jakarta: Kondisi perekonomian dalam sebuah negara ternyata tidak mempengaruhi tim nasional untuk meraih prestasi di level dunia.Baru-baru ini, Laman World Population Review mengunggah daftar negara paling miskin di dunia. Dan dari daftar tersebut, ada lima negara miskin yang berhasil meloloskan tim nasional mereka untuk bersaing di ajang bergengsi Piala Dunia 2022 Cara pengukuran ini dihitung berdasarkan Gross National Income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita setiap negara. Kemudian, jumlah pendapatan nasional bruto per kapita tersebut dihitung berdasarkan pendapatan total negara dibagi dengan jumlah populasi penduduk.Sebuah negara dapat dikatakan berpenghasilan rendah apabila mempunyai pendapatan nasional bruto per kapita kurang dari USD1.046 per tahun.Dilansir dari kanal YouTube Cebol Mania, berikut adalah daftar lima negara termiskin yang berhasil tampil di Piala Dunia 2022:Berdasarkan laman Population Review, jumlah atau pendapatan nasional bruto per kapita Ekuador berdasarkan perhitungan keseimbangan kemampuan berbelanja (KKB) per kapita adalah USD12.664 per tahun. Meskipun demikian, hal itu tidak mempengaruhi performa tim nasional Ekuador di lapangan.Bahkan, Ekuador juga lolos Piala Dunia Qatar secara langsung sebagai peringkat empat kualifikasi Zona Conmebol dan berada di bawah Brazil, Argentina, dan Uruguay. Di Piala Dunia 2022, Ekuador tergabung dalam tim Grup A bersama Qatar, Senegal, dan Netherlands.Tunisia adalah wakil Afrika yang menghuni peringkat 80 negara termiskin di dunia. Setiap tahunnya pendapatan nasional bruto per kapita Tunisia adalah USD 12.300.Meskipun begitu, Tunisia memiliki sederet pemain sepakbola berbakat di timnas mereka seperti Issam Jebali, Wahbi Khazri, Dylan Bronn, Hannibal Mejbri. Tunisia akan berjuang di grup D bersama Australia, Denmark, dan juara bertahan Prancis.Maroko memiliki pendapatan nasional bruto per kapita hanya di angka USD 9.041. Meskipun tidak berasal dari negara kaya, Maroko mampu menciptakan banyak bintang sepakbola di Liga Top Eropa, para pemain tersebut adalah Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Youssef En Nesyri, dan Hakim Ziyech. Di Piala Dunia Qatar, tim nasional Maroko tergabung di Grup F bersama Kanada, Belgia, dan Kroasia.Menjadi negara termiskin, Ghana memiliki pendapatan nasional bruto per kapita di angka USD 6,754 pertahun. Meski dikenal sebagai negara miskin, prestasi sepakbola Ghana sudah dikenal sampai Piala Dunia.Lolos dalam Piala Dunia Qatar, Ghana akan tergabung di Grup H bersama dengan Portugal, Uruguay, dan Korea Selatan.Di posisi puncak ada Kamerun yang menempati peringkat 39 dunia. Pendapatan nasional bruto per kapita per tahun Kamerun berada di angka USD 4,398. Meskipun tergolong negara miskin, Kamerun merupakan negara langganan Piala Dunia.Tercatat, Kamerun telah tujuh kali lolos Piala Dunia dan pernah menembus perempat final di tahun 1990. Di tahun ini, Kamerun akan tergabung di Grup G bersama dengan Brazil, Serbia, dan Switzerlands.Baca: Qatar Dituding Manipulasi Jumlah Penonton Piala Dunia 2022 Jika dibandingkan negara-negara di atas, pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia masih jauh lebih baik. Indonesia menerima USD14.535 per tahun dan kini menempati peringkat 91 dunia.Namun, berbeda dengan negara lain, Indonesia gagal ambil bagian di Piala Dunia 2022. Melihat kesuksesan negara-negara di atas yang bisa berprestasi meski perekonomian negara mereka sulit, seharusnya Indonesia bisa ambil bagian di Piala Dunia 2026.