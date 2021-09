Jadwal Sepak Bola Nanti Malam: Lanjutan Carabao Cup, Liga Italia, dan Liga Spanyol

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rentetan pertandingan sepak bola top Eropa bakal bergulir pada malam hingga dini hari nanti (22-23 September WIB). Beberapa di antaranya merupakan lanjutan dari Carabao Cup, Serie A Italia dan La Liga Spanyol.Dari Carabao Cup atau Piala Liga Inggris, terdapat pertemuan Manchester United vs West Ham United yang cukup menarik perhatian. Itu terjadi karena keduanya sempat bentrok pada akhir pekan lalu di Liga Primer Inggris dan Setan Merah keluar sebagai pemenang.Kali ini memang giliran MU yang menjamu West Ham di Stadion Old Trafford. Tapi, kebanyakan tim raksasa kerap merotasi para pemainnya ketika tampil di Carabao Cup. Apakah MU bakal menurunkan pemain pelapis atau tetap dengan komposisi kekuatan penuh, pasti menarik untuk ditunggu.Selain MU, masih ada sejumlah tim papan atas Liga Primer Inggris lainnya yang bakal tampil di putaran ketiga Carabao Cup nanti malam. Beberapa di antaranya Chelsea vs Aston Villa dan Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur.Beralih ke Serie A Italia, terdapat Juventus dan AC Milan yang bakal bertanding menghadapi lawan masing-masing. Tapi, perhatian langsung tertuju kepada Juventus yang belum pernah menang sejak awal liga domestik musim ini. Khusus nanti malam, Juve bakal bentrok lawan mudah Spezia.La Liga Spanyol bakal menyajikan empat pertandingan, yang salah satunya Real Madrid kontra Mallorca. Los Blancos yang lebih diunggulkan tidak boleh kalah atas tim papan tengah tersebut jika ingin menyalip Atletico Madrid yang berada di puncak klasemen sementara.Masih banyak pertandingan seru lainnya yang siap tersaji, termasuk Metz vs Paris Saint-Germain (PSG) pada lanjutan kompetisi tertinggi Prancis, Ligue 1. Berikut jadwal lengkap sepak bola top Eropa nanti malam (22-23 September WIB):01.30 WIB: Brighton & Hove Albion vs Swansea City01.45 WIB: Manchester United vs West Ham United01.45 WIB: Chelsea vs Aston Villa01.45 WIB: Arsenal vs AFC Wimbledon01.45 WIB: Millwall vs Leicester City01.45 WIB: Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur00.00 WIB: Lille vs Reims00.00 WIB: Monaco vs Saint-Etienne00.00 WIB: Montpellier vs Bordeaux00.00 WIB: Nantes vs Brest00.00 WIB: Rennes vs Clermont02.00 WIB: Angers vs Marseille02.00 WIB: Lens vs Strasbourg02.00 WIB: Lorient vs Nice02.00 WIB: Lyon vs Troyes02.00 WIB: Metz vs PSG23.30 WIB: Salernitana vs Verona23.30 WIB: Spezia vs Juventus01.45 WIB: Cagliari vs Empoli01.45 WIB: AC Milan vs Venezia00.30 WIB: Espanyol vs Alaves00.30 WIB: Sevilla vs Valencia03.00 WIB: Real Madrid vs Mallorca03.00 WIB: Villarreal vs Elche