Wembley Jadi Stadion Paling Banyak Gelar Pertandingan Euro 2020

Berikut jadwal laga Euro 2020 yang digelar di Stadion Wembley:

Jakarta: UEFA Euro 2020 akan segera memulai kick-off, Sabtu 12 Juni 2021. Ajang kali ini cukup spesial, karena sekaligus memperingati 60 tahun bergulirnya Piala Eropa Berbeda dari sebelumnya, UEFA memutuskan menggelar Euro 2020 melibatkan 11 negara yang menjadi tuan rumah. Sehingga akan ada 11 stadion yang bakal menggelar pertandingan Euro 2020.Namun siapa sangka, Wembley menjadi stadion yang paling banyak kebagian jatah menggelar pertandingan Euro 2020. Stadion yang menjadi homebase Timnas Inggris itu akan menggelar delapan laga Euro 2020.Wembley tercatat akan menggelar tiga laga penyisihan grup dan dua laga babak 16-besar. Stadion berkapasitas 90 ribu penonton itu pun akan menggelar dua laga semifinal dan partai final Euro 2020.Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dari 10 stadion tuan rumah lainnya. Rata-rata stadion yang ditunjuk menjadi tuan rumah hanya menggelar empat pertandingan.Namun, selain Wembley, stadion St Petersburg juga kebagian menggelar laga Euro 2020 terbanyak. Total, ada tujuh pertandingan yang akan dimainkan di salah satu stadion kebanggaan Rusia tersebut.13 Juni 2021 - Inggris vs Kroasia (Penyisihan Grup D)18 Juni 2021 - Inggris vs Skotlandia (Penyisihan Grup D)22 Juni 2021 - Rep. Ceko vs Inggris (Penyisihan Grup D)26 Juni 2021 - Babak 16-besar (Juara Grup A vs Runner-up Grup C)29 Juni 2021 - Babak 16-besar (Juara Grup D vs Runner-up Grup F)6 Juli 2021 - Babak Semifinal (Juara Pot 2 vs Juara Pot 1)7 Juli 2021 - Babak semifinal (Juara Pot 4 vs Juara Pot 3)11 Juli 2021 - Babak final(ACF)