Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Menanti Debut Raphael Varane dan Lionel Messi

Sejumlah pertandingan dari liga-liga top Eropa akan kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (29-30 Agustus WIB). Salah satunya, Manchester United (MU) yang akan bertandang ke Wolverhampton Wanderers untuk memainkan pekan ketiga Liga Primer Inggris 2021--2022. Di atas kertas, MU tentu lebih diunggulkan karena punya lebih banyak pemain bintang dan mampu finis kedua pada liga domestik musim lalu. Selain itu, Wolverhampton juga selalu kalah dalam dua laga terakhirnya.Raphael Varane sebagai salah satu rekrutan anyar MU berpotensi menjalani debut karena sudah cukup bugar setelah diboyong dari Real Madrid. Kemungkinan besar, dia bakal menggantikan posisi Victor Lindelof sebagai bek tengah dan diduetkan dengan Harry Maguire.Cristiano Ronaldo juga baru resmi kembali ke MU pada beberapa hari lalu, tapi dia belum bisa diturunkan hingga jeda internasional. Sementara itu, Jadon Sancho bisa mendapatkan debut sebagai starter saat menghadapi Wolverhampton.Beralih ke Ligue 1 Prancis, terdapat pertemuan antara Reims dengan Paris Saint-Germain. Laga ini juga menjadi sorotan karena berpotensi menjadi pertandingan debut Lionel Messi setelah meninggalkan Barcelona.Bahkan kabarnya, Messi sebagai pemilik enam trofi Ballon d'Or itu bakal langsung dipasangkan sebagai trisula serangan bersama Neymar dan Kylian Mbappe. Bagaimana kolaborasi dan ketajaman tiga penyerang terbaik dunia itu tentu membuat penasaran.La Liga Spanyol dan Serie A Italia juga tidak ketinggalan menggulirkan pertandingan pada nanti malam. Beberapa di antaranya pertemuan antara AC Milan dengan Cagliari dan Atletico Madrid vs Villarreal, berikut jadwal lengkapnya:20.00 WIB: Burnley vs Leeds United20.00 WIB: Tottenham Hotspur vs Watford22.30 WIB: Wolverhampton Wanderers vs Manchester United18.00 WIB: Troyes vs Monaco20.00 WIB: Angers vs Rennes20.00 WIB: Clermont vs Metz20.00 WIB: Lens vs Lorient20.00 WIB: Strasbourg vs Brest22.00 WIB: Lille vs Montpellier01.45 WIB: Reims vs PSG20.30 WIB: Union Berlin vs Borussia M'gladbach22.30 WIB: Wolfsburg vs RB Leipzig23.30 WIB: Genoa vs Napoli23.30 WIB: Sassuolo vs Sampdoria01.45 WIB: AC Milan vs Cagliari01.45 WIB: Salernitana vs Roma22.00 WIB: Barcelona vs Getafe00.30 WIB: Cadiz vs Osasuna00.30 WIB: Rayo Vallecano vs Granada03.00 WIB: Atletico Madrid vs Villarreal