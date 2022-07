Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Leipzig vs Liverpool Malam Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Para pencinta sepak bola kembali disajikan pertandingan pramusim pada Kamis, 21 Juli 2022 malam hari WIB hingga Jumat, 22 Juli 2022 dini hari WIB. Salah satunya duel besar antara RB Leipzig vs Liverpool Leipzig tampil sebagai tuan rumah pada laga ini. Rencananya, duel ini akan digelar pada pukul 00.15 WIB.Bagi Leipzig, ini menjadi pertandingan yang cukup penting. Mengingat, mereka akan menghadapi Bayern Muenchen di Piala Super Jerman 2022 pada 31 Juli 2022.Ini juga merupakan laga kedua dan terakhir untuk Leipzig pada ajang pramusim. Sebelumnya, mereka menghadapi Southampton pada laga pertama, 16 Juli 2022. Saat itu, Leipzig menang dengan skor 3-1.Sementara itu, Leipzig merupakan lawan ketiga Liverpool di ajang pramusim. Sebelumnya, The Reds dijadwalkan menghadapi Manchester United dan Crystal Palace.Hasilnya pun cukup memuaskan. Liverpool meraih kemenangan saat menghadapi Palace (2-0) dan menelan kekalahan saat berduel dengan Manchester United (0-4).Berikut jadwal pertandingan dan link live streaming pramusim pada Kamis, 21 Juli 2022 malam hari hingga Jumat, 22 Juli 2022 dini hari WIB:Kamis, 21 Juli 202223:00: Sassuolo vs Sudtirol23:00: Bochum vs Athletic Bilbao23:00: Udinese vs Bayer LeverkusenJumat, 22 Juli 202200:15: RB Leipzig vs Liverpool ( link live streaming