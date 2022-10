Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Menanti Liverpool dan Inter Kembali ke Papan Atas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Laga lanjutan liga-liga top Eropa bakal kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (29-30 Oktober). Dua di antaranya yang menarik perhatian adalah Liverpool kontra Leeds United dan Sampdoria vs Inter Milan Liverpool yang baru memastikan tiket babak 16 besar Liga Champions beberapa hari lalu butuh kemenangan saat menjamu Leeds di Stadion Anfield. Sebab, mereka masih kesulitan untuk kembali ke jajaran tim papan atas Liga Primer Inggris.Hingga kini, Liverpool masih bertengger di urutan kedelapan klasemen sementara dengan koleksi 16 poin. Jika mendapat tambahan tiga poin pada malam nanti, mereka bisa langsung loncat ke posisi enam sambil menyalip Fulham dan Manchester United.Tugas itu diyakini bukan perkara sulit bagi The Reds karena Leeds berstatus sebagai tim papan bawah yang belum pernah menang dalam delapan terakhirnya (2 seri, 6 kalah). Tapi, semangat The Peacocks tidak bisa dianggap remeh karena mereka bisa saja keluar dari zona degradasi jika menaklukkan Liverpool.Leeds masih mengisi urutan ke-18 atau slot degradasi teratas dengan koleksi 9 poin dari 11 pertandingan yang telah dilakoni. Mereka hanya berjarak dua angka dengan Leicester City yang berada di atasnya, serta berselisih tiga poin dengan Southampton yang berada di urutan ke-16.Beralih ke Serie A Italia, terdapat Inter Milan yang mengusung misi sama dengan Liverpool ketika menjamu Sampdoria di Stadion Giuseppe Meazza. Mereka juga butuh kemenangan demi kembali ke jajaran tim papan atas.Klasemen sementara menunjukkan, Inter menempati urutan tujuh dengan koleksi 21 poin dan hanya kalah selisih gol dengan Udinese yang berada di atasnya. Jika mampu mengalahkan Sampdoria, Inter bisa saja langsung naik ke posisi empat sambil menyalip Atalanta dan Roma juga.Namun, Inter juga tidak boleh meremehkan lawan karena Sampdoria sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi. I Blucerchiati--julukan Sampdoria berada di urutan ke-18 klasemen sementara, tapi hanya berjarak dua angka dengan Lecce yang berada di atasnya.Selain dua pertandingan di atas, masih banyak laga lanjutan liga-liga top Eropa yang bakal bergulir pada malam hingga dini hari nanti (29-30 Oktober). Berikut jadwal lengkapnya:18.30 WIB: Leicester vs Man City21.00 WIB: Bournemouth vs Tottenham Hotspur21.00 WIB: Brentford vs Wolverhampton Wanderers21.00 WIB: Brighton & Hove Albion vs Chelsea21.00 WIB: Crystal Palace vs Southampton21.00 WIB: Newcastle United vs Aston Villa23.30 WIB: Fulham vs Everton01.45 WIB: Liverpool vs Leeds United22.00 WIB: PSG vs Troyes02.00 WIB: Strasbourg vs Marseille20.30 WIB: Bayern Muenchen vs Mainz20.30 WIB: Leipzig vs Bayer Leverkusen20.30 WIB: Wolfsburg vs Bochum20.30 WIB: Stuttgart vs Augsburg23.30 WIB: Frankfurt vs Borussia Dortmund20.00 WIB: Napoli vs Sassuolo23.00 WIB: Lecce vs Juventus01.45 WIB: Inter Milan vs Sampdoria19.00 WIB: Almeria vs Celta Vigo21.15 WIB: Cadiz vs Atletico Madrid23.30 WIB: Sevilla vs Vallecano02.00 WIB: Valencia vs BarcelonaJangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.