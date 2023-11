Perbandingan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di Musim 2023/2024

Advertisement

(RIZ)

Persaingan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Namun, pada 2023, kedua superstar memutuskan hengkang dari sepak bola Eropa dan memilih jalur berbeda.Lionel Messi saat ini bermain di klub milik David Beckham, Inter Miami di Major League Socce (Liga Amerika). Sementara Cristiano Ronaldo memperkuat klub Public Investment Fund (PIF) yang juga memiliki Newcastle United, Al-Nassr di Saudi Pro League (Liga Arab Saudi).Kilas balik ke Piala Dunia Qatar 2022, Lionel Messi bersama Argentina berhasil membawa trofi Piala Dunia ke koleksinya. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo bersama Portugal tersingkir di delapan besar pada turnamen empat tahunan tersebut.Lantas, bagaimana perbandingan statistik Messi dan Ronaldo pada 2023 sejauh ini? Meski sudah tak bermain di Eropa, kedua pemain hingga kini belum memutuskan pensiun dari sepak bola.- Permainan: 44- Menit bermain: 3688- Sasaran: 28- Assist: 12- Penalti yang dicetak: 0- Hat-trick: 1- Tendangan bebas yang dicetak: 5- Menit per gol: 131,7- Menit per gol non-penalti: 131,7- Menit per gol atau assist: 92,2- Permainan: 51- Menit bermain: 4484- Sasaran: 46- Assist: 13- Penalti yang dicetak: 12- Hat-trick: 3- Tendangan bebas yang dicetak: 3- Menit per gol: 97,5- Menit per gol non-penalti: 131,8- Menit per gol atau assist: 91,5