Jadwal dan Live Streaming Liga Top Eropa Akhir Pekan Ini: Leicester vs Man City, Torino vs Milan, Valencia vs Barcelona

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Liga Primer Inggris

Liga Serie A Italia

La Liga Spanyol

Bundesliga 1 Jerman

(PAT)

Jakarta: Liga-liga top Eropa kembali bergulir pada akhir pekan ini. Sejak Sabtu, 28 Oktober 2022, para penikmat sepak bola di Tanah Air sudah disuguhkan sejumlah pertandingan seru.Laga antara Leicester City vs Manchester City pada matchday ke-14 Liga Primer Inggris 2022/2023 menjadi salah satunya. Kedua tim dijadwalkan berduel di Stadion King Power mulai pukul 18.30 WIB.Kemenangan sudah menjadi torehan wajib buat City. The Citizens butuh tambahan tiga angka agar bisa merebut puncak klasemen dari Arsenal.Kans City memenangkan laga ini cukup terbuka. Mengingat, mereka punya rapor impresif selama menghadapi Leicester.Tengok saja rekor pertemuan dalam enam pertemuan terakhir di seluruh kompetisi. Dari total pertandingan itu, City mampu meraih kemenangan sebanyak empat kali. Sedangkan Leicester hanya meraih dua kemenangan.Namun, catatan impresif tersebut tidak seharusnya membuat City jemawa. Mereka harus waspada. Sebab, Leicester datang dalam kepercayaan diri yang tinggi usai meraih dua kemenangan beruntun di Liga Inggris.Selain duel kedua tim tersebut, laga seru lainnya juga tersaji di Liga Inggris, yakni duel antara Liverpool vs Leeds United, Arsenal vs Nottingham Forest, dan Manchester United vs West Ham United.Liga Serie-A Italia tak kalah seru. Pada Sabtu, 29 Oktober 2022, para pencinta sepak bola disuguhkan dua laga yang melibatkan dua tim besar, yakni Napoli dan Juventus. Napoli dijadwalkan menjamu Sassuolo. Sedangkan Juventus bertandang ke markas Lecce.Selang sehari, Liga Italia juga akan menggelar laga-laga seru yang dimainkan tim yang menempati enam besar. Di antaranya Atalanta, AC Milan, AS Roma, dan Lazio.Pertandingan seru juga akan tersaji di La Liga Spanyol, yakni duel antara Valencia vs Barcelona. Sehari kemudian, giliran Real Madrid yang akan bertanding menghadapi Girona.Berikut ini jadwal pertandingan di liga-liga top Eropa pada Sabtu 28 Oktober 2022 hingga Senin, 31 Oktober 2022, dini hari WIB:18:30: Leicester City vs Manchester City21:00: Bournemouth vs Tottenham Hotspur21:00: Brentford vs Wolverhampton Wanderers21:00: Brighton & Hove Albion vs Chelsea21:00: Crystal Palace vs Southampton21:00: Newcastle United vs Aston Villa23:30: Fulham vs Everton01:45: Liverpool vs Leeds United21:00: Arsenal vs Nottingham Forest23:15: Manchester United vs West Ham UnitedKlik link untuk menyaksikan pertandingan di Liga Inggris di sini 20:00: Napoli vs Sassuolo23:00: Lecce vs Juventus01:45: Inter Milan vs Sampdoria18:30: Empoli vs Atalanta21:00: Cremonese vs Udinese21:00: Spezia vs Fiorentina00:00: Lazio vs Salernitana02:45: Torino vs AC MilanKlik link untuk menyaksikan pertandingan di Liga Italia di sini 02:00: Mallorca vs Espanyol19:00: Almeria vs Celta Vigo21:15: Cadiz vs Atletico Madrid23:30: Sevilla vs Rayo Vallecano02:00: Valencia vs Barcelona20:00: Osasuna vs Real Valladolid22:15: Real Madrid vs Girona00:30: Athletic Bilbao vs Villarreal03:00: Real Sociedad vs Real BetisKlik link untuk menyaksikan pertandingan di Liga Spanyol di sini 01:30: Werder Bremen vs Hertha Berlin20:30: Bayern Muenchen vs Mainz 0520:30: RB Leipzig vs Bayer Leverkusen20:30: Wolfsburg vs Bochum20:30: Stuttgart vs Augsburg23:30: Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund21:30: Union Berlin vs Borussia Moenchengladbach23:30: Schalke 04 vs Freiburg01:30: Koeln vs HoffenheimKlik link untuk menyaksikan pertandingan di Liga Jerman di sini