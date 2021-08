Jadwal Liga Top Eropa Malam Ini: Liverpool Jamu Burnley

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

: Liga-liga top Eropa kembali berguli malam ini. Sejumlah klub dari liga liga top Eropa akan melanjutkan kampanye musim 2021--2022.Di Inggris, Liverpool akan menjamu Burnley. Kemudian Manchester City akan menghadapi Norwich City di Etihad Stadium.Beralih ke Spanyol, Villarreal bakal bertandang ke markas tim promosi Espanyol. Sedangkan Athletic Bilbao akan menghadapi tantangan berat dengan menjamu Barcelona.Bergeser ke Italia, Serie A akan memulai kampanye mereka. Juara bertahan Inter Milan akan menjamu Genoa, sedangkan Atalanta bakal menyambangi markas Torino.Sementara di Jerman, Borussia Dortmund akan menghadapi Freiburg. Lalu Eintracht Frankfurt akan menjamu Augsburg.Sedangkan di Prancis, AS Monaco akan menjamu Lens. Sedangkan juara bertahan Lille akan menghadapi Saint-Etienne.Jadwal liga-liga top Eropa malam ini:Sabtu, 21 Agustus18.30 WIB Liverpool vs Burnley21.00 WIB Aston Villa vs Newcastle United21.00 WIB Crystal Palace vs Brentford21.00 WIB Leeds United vs Everton21.00 WIB Manchester City vs Norwich City23.30 WIB Brighton & Hove Albion vs WatfordSabtu, 21 Agustus22.00 WIB Deportivo Alaves vs Real MallorcaMinggu, 22 Agustus00.30 WIB Granada vs Valencia00.30 WIB Espanyol vs Villarreal03.00 WIB Athletic Bilbao vs BarcelonaSabtu, 21 Agustus23.30 WIB Inter Milan vs Genoa23.30 WIB Hellas Verona vs SassuoloMinggu, 22 Agustus01.45 WIB Empoli vs Lazio01.45 WIB Torino vs AtalantaSabtu, 21 Agustus20.30 WIB Hertha Berlin vs Wolfsburg20.30 WIB VfL Bochum vs FSV Mainz 0520.30 WIB Freiburg vs Borussia Dortmund20.30 WIB Eintracht Frankfurt vs Augsburg20.30 WIB Greuther Furth vs Arminia Bielefeld23.30 WIB Bayer Leverkusen vs Borussia MonchengladbachSabtu, 21 Agustus22.00 WIB AS Monaco vs RC LensMinggu, 22 Agustus02.00 WIB AS Saint-Etienne vs LOSC Lille(KAH)