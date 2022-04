Jadwal Liga Top Eropa Nanti Malam: Everton vs MU dan Juventus vs Cagliari

(KAH)

Laga lanjutan liga-liga top Eropa siap kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (9-10 April WIB). Dua di antaranya Everton vs Manchester United (MU) dari Liga Primer Inggris dan Juventus kontra Cagliari di Serie A Italia.Laga Everton vs MU cukup menarik perhatian karena kedua tim sedang bersaing ketat di papan klasemen sementara Liga Primer Inggris. The Toffees masih berjuang keras menjauhi zona degradasi, sedangkan MU ingin memperbaiki posisinya di papan atas.Everton yang nanti berstatus sebagai tuan rumah sedang mengisi urutan ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 25 poin. Mereka hanya berjarak satu angka dengan Burnley yang berada di slot teratas zona degradasi atau urutan ke-18.Kemudian, MU sempat turun ke urutan tujuh pada pekan lalu setelah bermain imbang 1-1 dengan Leicester City. Namun, Setan Merah hanya kalah selisih gol dengan West Ham United yang mengisi urutan keenam dan berjarak tiga poin dengan Arsenal yang bertengger di posisi kelima.Beralih ke Serie A Italia, terdapat pertemuan Cagliari dengan Juventus yang cukup menarik perhatian karena kedua tim sama-sama butuh tambahan tiga poin. Cagliari perlu kemenangan demi menjauh dari zona degradasi, sedangkan Juventus ingin memperbaiki posisinya di papan atas.Saat ini, Juventus sedang mengisi urutan empat klasemen sementara dengan koleksi 59 poin atau berjarak empat angka dengan Inter Milan yang berada di atasnya. Sementara itu, Cagliari yang nanti bertugas sebagai tuan rumah berada di posisi ke-17 dengan kumpulan 25 poin.Meski berstatus sebagai tim tamu, Juventus tetap diunggulkan dalam laga tersebut karena selalu menang dalam tiga pertemuan terakhir dengan Cagliari. Selain itu, Cagliari juga selalu kalah dalam empat laga terakhirnya di liga domestik.Masih banyak pertandingan top Eropa lainnya yang bakal bergulir pada malam hingga dini hari nanti (9-10 April WIB). Berikut jadwal lengkapnya:18.30 WIB: Everton vs Manchester United21.00 WIB: Arsenal vs Brighton & Hove Albion21.00 WIB: Southampton vs Chelsea21.00 WIB: Watford vs Leeds United23.30 WIB: Aston Villa vs Tottenham Hotspur22.00 WIB: Reims vs Rennes02.00 WIB: Clermont vs PSG20.30 WIB: Bayern Muenchen vs Augsburg20.30 WIB: Wolfsburg vs Arminia Bielefeld20.30 WIB: FC Cologne vs Mainz20.30 WIB: Greuther Fuerth vs Borussia M'gladbach23.30 WIB: Hertha Berlin vs Union Berlin20.00 WIB: Empoli vs Spezia23.00 WIB: Inter Milan vs Verona01.45 WIB: Cagliari vs Juventus19.00 WIB: Cadiz vs Real Betis21.15 WIB: Mallorca vs Atletico Madrid23.30 WIB: Villarreal vs Athletic Bilbao02.00 WIB: Real Madrid vs Getafe