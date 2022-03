Jadwal Sepak Bola Nanti Malam: El Clasico dan Derby Della Capitale

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Pecinta sepak bola Tanah Air akan kembali disuguhkan tontonan menarik malam ini. Dua derby panas dari Spanyol dan Italia akan menemani.El Clasico akan tersaji dalam lanjutan La Liga ketika Barcelona mengunjungi markas Real Madrid. Kedua tim sedang dalam bentuk permainan terbaiknya.Madrid memenangkan lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Sementara Barca menyapu bersih lima pertandingan terakhir mereka di liga dengan kemenangan.Madrid juga boleh berbangga karena mereka mampu menang pada pertemuan pertama di Camp Nou. Tapi semenjak Barca dilatih Xavi Hernandez, performa mereka selalu menanjak dan kini bertengger di peringkat empat klasemen sementara.Sementara itu, laga panas juga akan tersaji di Italia ketika AS Roma menghadapi Lazio. Kedua tim juga tengah bersaing ketat di Serie A untuk mengamankan tempat di kompetisi Eropa.Lazio saat ini menempati posisi lima dengan 49 angka dari 29 laga. Sedangkan Roma berada di peringkat tujuh dengan selisih satu poin saja dari rival abadinya.Laga nanti juga akan lebih sulit diprediksi karena performa kedua tim yang sedang angin-anginan. Roma hanya mampu menang dua kali dan tiga kali imbang dalam laga terakhir di liga, sedangkan Lazio meraih tiga kemenangan, sekali kalah, dan sekali imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka.Jadwal lengkap sepak bola malam ini:21.00 WIB Leicester vs Brentford23.30 WIB Spurs vs West Ham20.00 WIB Espanyol vs Mallorca22.15 WIB Cadiz vs Villarreal22.15 WIB Celta vs Betis00.30 WIB Sevilla vs Sociedad03.00 WIB Madrid vs Barca18.30 WIB Venezia vs Sampdoria21.00 WIB Juvenus vs Salernitana21.00 WIB Empoli vs Hellas00.00 WIB Roma vs Lazio02.45 WIB Bologna vs Atalanta21.30 WIB Leipzig vs Frankfurt23.30 WIB Wolfsburg vs Leverkusen01.30 WIB Koln vs Dortmund19.00 WIB Monaco vs PSG21.00 WIB Lorient vs Strasbourg21.00 WIB Rennes vs Metz21.00 WIB Angers vs Brest21.00 WIB Bordeaux vs Montpellier23.05 WIB Reims vs Lyon02.45 WIB Marseille vs Nice