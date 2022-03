Jadwal Pertandingan Sepak Bola Nanti Malam: MU Tantang Spurs

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

: Penikmat sepak bola Tanah Air akan kembali disuguhkan tontonan sepak bola menarik nanti malam. Liga-liga top Eropa dan Liga 1 Indonesia akan kembali bergulir.Di Inggris, ada pertarungan seru antara Manchester United dan Tottenham Hotspur. Selain itu, Liverpool juga akan meneruskan usaha mereka untuk memangkas jarak dengan Manchester City di puncak klasemen dengan menghadapi Brighton & Hove Albion.Beralih ke Spanyol, di mana Villarreal akan mencoba menembus zona Eropa ketika menghadapi Celta Vigo. Lalu ada juga Levante yang bakal mencoba keluar dari zona degradasi ketika menghadapi Espanyol.Kemudian di Italia ada AC Milan yang akan mencoba mempertahankan posisi puncak klasemen ketika menjamu Empoli. Selain itu, ada juga Juventus yang bakal melawat ke markas Sampdoria.Bergeser ke Jerman, ada Bayern Muenchen yang akan menghadapi perlawanan berat Hoffenheim. Ada juga laga panas antara Borussia Monchengladbach dan Hertha Berlin yang sama-sama mencoba keluar dari papan bawah.Para pecinta sepak bola Indonesia juga bisa menyaksikan langsung di layar kaca mereka laga yang mempertemukan PSIS Semarang dan Bhayangkara FC.Jadwal lengkap sepak bola nanti malam:19.30 WIB Brighton vs Liverpool22.00 WIB Brentford vs Burnley00.30 WIB MU vs Spurs20.00 WIB Levante vs Espanyol22.15 WIB Granada vs Elche00.30 WIB Villarreal vs Celta Vigo03.00 WIB Getafe vs Valencia21.00 WIB Spezia vs Cagliari21.00 WIB Salernitana vs Sassuolo00.00 WIB Sampdoria vs Juventus02.45 WIB AC Milan vs Empoli21.30 WIB Hoffenheim vs Bayern21.30 WIB Freiburg vs Wolfsburg21.30 WIB Union Berlin vs Stuttgart00.30 WIB Gladbach vs Hertha Berlin23.00 WIB Monpellier vs Nice03.00 WIB Troyes vs Nantes20.30 WIB PSIS vs Bhayangkara