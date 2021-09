Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rangkaian pertandingan sepak bola dari liga-liga top Eropa akan kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (19-20 September WIB). Salah satunya, Derbi London antara Tottenham Hotspur vs Chelsea di lanjutan Liga Primer Inggris Spurs sebagai tuan rumah tampak kurang diunggulkan dalam laga nanti. Sebab, selain hanya menang sekali dari lima pertemuan dengan Chelsea, Spurs juga kurang konsisten dalam dua laga terakhirnya ketika imbang dengan Rennes dan kalah dari Crystal Palace.Dari kubu tim tamu, pencapaian terburuk Chelsea dalam lima laga terakhir hanya imbang 1-1 dengan Liverpool. Selain itu, mereka mampu menang atas Crystal Palace, Arsenal, Aston Villa dan Zenit St. Petersburg. The Blues juga memiliki striker Romelu Lukaku yang makin tajam.Beralih pada pertandingan berikutnya, terdapat Big Match antara Juventus dengan AC Milan di lanjutan Serie A Italia. Laga ini dipreksi ketat atau cenderung berakhir imbang lantaran kedua tim sempat gantian menang dalam dua pertemuan terakhirnya.Milan sejatinya agak lebih superior ketika selalu menang dalam tiga laga liga domestik terakhirnya. Tapi mereka malah kalah dari Liverpool dengan skor 2-3 pada laga pembuka Liga Champions beberapa hari lalu.Juve mampu tampil lebih baik dari Milan di laga perdana Liga Champions dengan mempermalukan Malmo dengan skor 3-0 di Swedia. Namun, Bianconer belum pernah menang sama sekali dalam tiga laga terakhir Serie A (2 kalah, 1 seri).Masih banyak tim besar lain dari liga-liga top Eropa yang bakal bertanding pada malam nanti, termasuk Manchester United, Real Madrid dan Paris Saint-Germain (PSG). Berikut jadwal lengkapnya:20.00 WIB: Brighton & Hove Albion vs Leicester City20.00 WIB: West Ham United vs Manchester United22.30 WIB: Tottenham Hotspur vs Chelsea18.00 WIB: Nice vs Monaco20.00 WIB: Angers vs Nantes20.00 WIB: Clermont vs Brest20.00 WIB: Reims vs Lorient20.00 WIB: Troyes vs Montpellier22.00 WIB: Marseille vs Rennes01.45 WIB: PSG vs Lyon20.30 WIB: Stuttgart vs Bayer Leverkusen22.30 WIB: Borussia Dortmund vs Union Berlin00.30 WIB: Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt17.30 WIB: Empoli vs Sampdoria20.00 WIB: Venezia vs Spezia23.00 WIB: Verona vs Roma23.00 WIB: Lazio vs Cagliari01.45 WIB: Juventus vs AC Milan19.00 WIB: Mallorca vs Villarreal21.15 WIB: Real Sociedad vs Sevilla23.30 WIB: Real Betis vs Espanyol02.00 WIB: Valencia vs Real Madrid