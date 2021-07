Piala Concacaf: AS Lolos ke Final

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Amerika Serikat berhasil lolos ke partai final Piala Emas (Gold Cup) Concacaf 2021 usai berhasil mengalahkan Qatar dengan skor tipis 1-0 di Stadion Q2, Texas, Amerika Serikat (AS), Kamis (Jumat WIB).Dikutip dari situs resmi Concacaf, Qatar pertama kali menebar ancaman ketika pertandingan baru berjalan tujuh menit di saat Kapten Hassan Al-Haydos memberikan umpan ke sisi kiri pertahanan Amerika Serikat namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan setimnya.Pada menit 19, kiper Amerika Serikat Matt Turner berhasil melakukan penyelamatan setelah menghalau serang dari Qatar.Selanjutnya, giliran AS yang mengancam melalui Gianluca Busio yang mengirimkan umpan pada menit 43, namun operan darinya lebih cepat diamankan oleh kiper Qatar Meshaal Barsham. Hingga babak pertama usai, skor 0-0 bagi kedua tim tetap bertahan.Pada menit 52, gelandang AS Matthew Hope memberikan umpan terobosan ke kotak penalti Qatar, namun penyerang Darryl Dike gagal menyambut bola tersebut.Pada menit 62, Qatar memiliki peluang emas usai mendapatkan hadiah penalti setelah James Sands melanggar Akram Afif di kotak terlarang.Hassan Al-Haydos yang maju sebagai eksekutor gagal melakukan tugasnya dengan baik setelah tendangannya melambung jauh di atas mistar gawang AS.Kegagalan penalti Al-Haydos memicu bergeliatnya lini serang AS dan hampir membuahkan hasil pada menit 78 namun upaya dari Sam Vines diberhasil digagalkan lini pertahanan dari Qatar.Gol yang dinanti-nanti AS akhirnya hadir pada menit 86 ketika Nicholas Giaocchini melakukan tusukan ke dalam area kotak penalti Qatar dan berhasil melepaskan umpan yang berhasil dimaksimalkan oleh Gyazi Zardes yang membuat skor berubah menjadi 1-0.Hingga pertandingan usai, skor 1-0 untuk keunggulan AS tetap bertahan dan memastikan mereka lolos ke final Piala Emas Concacaf tiga kali secara beruntun.Selanjutnya AS berhadapan dengan Meksiko atau Kanada di partai final yang rencananya akan digelar pada Minggu (1/8) malam waktu setempat di Stadion Allegiant, Nevada, Amerika Serikat.(ASM)