Hasil Pertandingan Leg Pertama Play-off Liga Europa Tadi Malam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(RIZ)

Delapan laga leg pertama play off babak 16 besar Liga Europa tersaji, Jumat 17 Februari 2023 dini hari WIB. Sejumlah tim peringkat tiga fase grup Liga Champions menuai hasil mengecewakan bermain di kasta kedua kompetisi di Eropa ini.Salah satunya adalah hasil laga Barcelona vs Manchester United yang berakhir imbang 2-2. Sebagai tim peringkat tiga fase grup Liga Champions dan bertindak sebagai tuan rumah, ternyata Barcelona kerepotan meladeni Manchester United.Pun begitu dengan raksasa Italia Juventus yang menjamu FC Nantes di Allianz Arena, Turin. Si Nyonya Tua ditahan imbang 1-1.Memang masih ada leg kedua. Tapi di laga leg kedua play-off babak 16 besar Liga Europa ini, belum menjamin langkah tim-tim elit tersebut mulus ke perdelapan final.Selain dua laga di atas, enam laga lainnya antara tim peringkat ketiga fase grup Liga Champions, RB Salzburg, Ajax, Shaktar Donetsk, Sevilla, Sporting, melawan runner up fase grup Liga Europa rampung dilaksanakan dini hari tadi.Menjamu tim ibu kota Italia, klub asal Austria RB Salzburg menang tipis atas AS Roma. Gol tunggal kemenangan RB Salzburg di Stadion Red Bul Arena, dicetak Nicolas Capaldo menit 88.Di leg pertama, permainan kedua tim sebenarnya berimbang. Hanya tuan rumah berhasil memanfaatkan peluang menjadi gol. Leg kedua pekan depan, AS Roma gantian yang menjamu RB Salzburg di Olimpico.Juara Liga Belanda Ajax Amsterdam ditahan imbang tamunya Union Berlin dengan skor kacamata di Stadion Amsterdam Arena.Meski menguasai bola lebih banyak, Ajax kesulitan menembus pertahanan Union. Bahkan dari segi penyerangan, tim asal Jerman itu lebih unggul dengan tiga tendangan on target, dibanding Ajax yang nol on target. Leg kedua, giliran Union Berlin akan menjamu Ajax.Klub Ukraina Sakhtar Donetsk sukses mengalahkan tamunya klub Prancis Rennes dengan skor 2-1 di leg pertama play-off babak 16 besar Liga Europa di Polish Stadium, Warsawa, Polandia.Gol Shaktar dicetak D. Kryskiv pada menit 11 dan penalti A. Bondarenko pada menit 45. Rennes membalas lewat gol K. Toko Ekambi menit 59.Klub asal Spanyol sukses membenamkan tamunya PSV Eindhoven dengan skor telak 3-0 di Stadion Ramon Sanchez Pijuan, Sevilla. Tiga gol Sevilla dicetak Yaseer En-Nesyri 45'+2, L. Ocampos (50') dan N. Gudelj (55').Laga berjalan seimbang. Kedua tim memiliki kesempatan hampir sama banyaknya. Sevilla dengan 15 percobaan dan empat di antaranya on target. Sedangkan PSV dengan 14 percobaan dan empat tepat sasaranLeg kedua pekan depan, Sevilla akan bertandang ke markas PSV di Stadion Phillip, Eindhoven.Sporting Lisbon terhindar dari kekalahan dari tamunya usai mencetak gol di menit-menit akhir di Stadion Jose Alvalade. Tim tamu unggul lebih dulu lewat aksi Emam Sashour menit 77. Tuan rumah baru bisa membalas menit 90+2 lewat gol Sebastian Coates.Mendominasi karena berasal dari jebolan Liga Champions, bukan berarti Sporting bisa menang mudah. Terbukti, pertahanan kuat klub asal Denmark itu menjadi batu sandungan.Bermain di kandang sendiri, Bayer Leverkusen yang juga jebolan fase grup Liga Champions, tak berdaya menghadapi tamunya, Monaco dan harus kalah dramatis dengan skor 2-3.Tuan rumah Leverkusen sebenarnya berbalik unggul 2-1 hingga menit 74, sebelum Diatta dan Axel Disasi (90+2) mencetak gol untuk Monaco sekaligus membalikkan keadaan menjadi 2-3.Monaco unggul lebih dulu menit 9 lewat gol bunuh diri Hrádecký. Tuan rumah membalas lewat gol M. Diaby menit 48 dan Wirtz (59'), sebelum dibalas lagi oleh Monaco lewat gol Diatta (74') dan Disasi (90+2)Leg kedua Leverkusen akan bertandang ke markas Monaco, Stadion Louis II.