(RIZ)

Ajang Liga Europa musim 2022-2023 dipastikan bakal semarak, terutama dalam perebutan tiket menuju babak 16 besar. Hal ini tidak lepas dari hadirnya banyak klub besar yang akan saling bertarung.Pertandingan playoff menuju 16 besar Liga Europa musim ini tak ubahnya seperti laga Liga Champions . Ini merujuk pada kemunculan tim-tim besar seperti Barcelona, Juventus, dan Manchester United yang harus saling sikut.Babak playoff Liga Europa akan diisi 16 tim yang saling bertarung untuk memperebutkan 8 tempat tersisa di babak 16 besar Liga Europa.Sementara, delapan tiket lainnya sudah menjadi milik klub-klub yang berstatus juara di fase grup Liga Europa. Mereka adalah Arsenal (Inggris), Fenerbahce (Turki), Real Betis (Spanyol), Union Saint-Gilloise (Belgia), Real Sociedad (Spanyol), Feyenoord (Belanda), Freiburg (Jerman), Ferencvaros (Hungaria).Kompsisi 16 tim nanti akan saling berjibaku di babak playoff adalah; 8 tim peringkat dua atau runner-up di fase grup Liga Europa akan berhadapan dengan delapan tim peringkat tiga di fase grup Liga Champions.Berikut 8 tim runner-up grup Liga Europa: Manchester United (Inggris), Midtjylland (Denmark), AS Monaco (Prancis), Nantes (Prancis), PSV Eindhoven (Belanda), Rennes (Prancis), AS Roma (Italia), Union Berlin (Jerman).Sementara tim yang terdegradasi dari Liga Champions, yaitu: Ajax Amsterdam (Belanda), Barcelona (Spanyol), Juventus (Italia), Bayer Leverkusen (Jerman), Salzburg (Austria), Sevilla (Spanyol), Shakhtar Donetsk (Ukraina), Sporting Lisbon (Portugal).Menilik aturan yang telah dirilis UEFA, hanya ada satu pengecualian dalam drawing atau undian babak playoff Liga Europa yang akan digelar pada Senin 7 November atau setelah undian babak 16 besar Liga Champions 2022-2023, yakni tim yang berasal dari satu negara tidak akan bertemu.Ini berarti AS Roma tidak bisa berjumpa dengan Juventus karena sama-sama dari Italia.Nah, dengan kemunculan tim-tim Liga Champions seperti Barcelona dan Juventus, tentunya babak playoff Liga Europa musim ini berpotensi menampilkan sejumlah laga big match.Berikut beberapa laga big match yang mungkin tersaji di playoff Liga Europa:Head to HeadMain: 13Menang: 3Seri: 4Kalah: 6Memasukkan gol: 15Kemasukan gol: 24Pertemuan terakhir: Perempat final Liga Champions 2018-2019 (3-0 Barcelona menang)Head to HeadMain: 14Menang: 6Seri: 2Kalah: 6Memasukkan gol: 17Kemasukan gol: 17Pertemuan terakhir: Fase Grup Liga Champions 2018-2019 (1-2 MU menang)Head to HeadMain: 5Menang: 3Seri: 0Kalah: 2Memasukkan gol: 7Kemasukan gol: 3Pertemuan terakhir: Final Liga Europa 2016-2017 (MU menang 2-0)Head to HeadMain: 4Menang: 1Seri: 2Kalah: 1Memasukkan gol: 5Kemasukan gol: 5Pertemuan terakhir: Fase grup kedua Liga Champions 2002-2003 (1-1)Head to HeadMain: 6Menang: 2Seri: 2Kalah: 2Memasukkan gol: 10Kemasukan gol: 12Pertemuan terakhir: Perempatfinal Liga Champions 2017-2018 (3-0 Roma menang)