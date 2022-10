Prediksi Piala Dunia 2022 Versi Komputer Super: Messi vs Ronaldo di Final

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Euforia Piala Dunia 2022 makin terasa jelang perhelatannya yang tinggal kurang dari satu bulan ke depan. Berbagai kalangan mulai memprediksi negara yang akan keluar sebagai juara.Negara-negara kuat seperti Brasil, Argentina, Jerman, Inggris serta juara bertahan Prancis menjadi favorit banyak kalangan untuk jadi juara pada Piala Dunia 2022 yang akan digelar di Qatar pada 20 November hingga 18 Desember 2022 mendatang. Umumnya, negara-negara di atas dijagokan lantaran sejarah, materi pemain serta peringkat mereka dalam ranking terbaru FIFA.Brasil contohnya, tim berjuluk Selecao ini adalah negara paling sukses di Piala Dunia dengan torehan lima trofi juara. Selain itu, Brasil juga diperkuat sejumlah pemain top macam Neymar Jr, serta menempati peringkat teratas dalam ranking terbaru FIFA.Namun, baru-baru ini sebuah perusahaan riset investasi global yakni BCA Research merilis hasil penelitian mereka terkait prediksi juara Piala Dunia 2022 dengan bantuan komputer super. Penelitian tersebut sudah dipublikasikan dalam laporan khusus berjudul 'The Most Important Of All Unimportant Forecasts 2nd Edition: 2022 FIFA World Cup.’Dalam risetnya, BCA mendasarkan hasil turnamen pada statistik pemain dari game EA Sport FIFA 2023 dan juga mengambil sampel 192 pertandingan penyisihan grup dan 64 babak sistem gugur yang dimainkan dari empat gelaran Piala Dunia FIFA terakhir. Data-data ini kemudian disimulasikan lewat sebuah komputer super untuk kemudian memprediksi tim yang keluar sebagai juara.Berdasarkan riset yang dilakukan BCA, kita akan kembali disuguhkan rivalitas antara Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo. Ya, komputer super memprediksi bahwa Argentina akan berhadapan dengan Portugal pada babak final Piala Dunia 2022 Qatar, 18 Desember mendatang. Dan hasilnya, Argentina keluar sebagai juara usai menang adu penalti."Setelah melalui banyak pertimbangan, kami percaya bahwa ketika semua dikatakan dan dilakukan, Argentina dan Lionel Messi akan menjadi orang yang mengangkat Piala Dunia 2022 di Qatar,” demikian riset BCA seperti dilansir dari AS."Seberapa yakin kita tentang pilihan kita (Argentina) sebagai pemenang? Sementara kami senang dengan pilihan kami, Argentina akan menghadapi banyak pertandingan ketat sepanjang babak gugur, dengan final pada dasarnya adalah lemparan koin. Dengan demikian, probabilitas mereka untuk memenangkan trofi juara hanya 7% bahkan sebagai favorit".Hasil riset atau penelitian yang dilakukan BCA Research ini memang tidak bisa sepenuhnya dijadikan acuan. Seperti yang kita tahu, sepak bola bukanlah matematika yang punya jawaban pasti. Banyak aspek yang bisa menentukan hasil sebuah pertandingan.Bahkan, dalam sejarah Piala Dunia kita kerap dibuat terkejut dengan hasil-hasil yang di luar dugaan. Seperti ketika Kosta Rika berhasil lolos dari fase grup Piala Dunia 2014 kendati mereka bersaing dengan tim-tim berlabel juara dunia seperti Italia, Inggris dan Uruguay.Namun, jika prediksi BCA Research di atas menjadi kenyataan, tentu akan jadi sebuah hal yang spesial di mana kita akan kembali melihat rivalitas antara Messi dan Ronaldo yang dalam satu dekade terakhir selalu mendominasi setiap penghargaan individu. Sejak 2007 hingga 2017 kita menjadi saksi di mana Messi dan Ronaldo silih berganti mendapatkan penghargaan individu paling prestisius di dunia, yakni Ballon d’Or.Yang lebih menarik lagi, Piala Dunia 2022 Qatar bakal jadi penampilan terakhir buat Messi (35 tahun) dan Ronaldo (37 tahun) di pentas Piala Dunia, dan mereka sama-sama belum pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Jadi, jika salah satu di antara mereka berhasil mengangkat trofi Piala Dunia 2022 nanti, bisa jadi ini akan sekaligus mengakhiri perdebatan tentang siapa yang lebih baik di antara mereka.Pada Piala Dunia 2022 Qatar, Argentina tergabung di Grup C bersama dengan Meksiko, Polandia dan Arab Saudi. Sementara Portugal akan bertarung melawan Korea Selatan, Ghana dan Uruguay di Grup H.Berikut jadwal pertandingan Argentina dan Portugal di Piala Dunia 2022Jadwal Argentina22 November 2022: Argentina vs Arab Saudi (Pukul 17:00 WIB)27 November 2022: Argentina vs Meksiko (Pukul 02:00 WIB)1 Desember 2022: Polandia vs Argentina (Pukul 02:00 WIB)Jadwal Portugal24 November 2022: Portugal vs Ghana (Pukul 23:00 WIB)29 November 2022: Portugal vs Uruguay (Pukul 02:00 WIB)2 Desember 2022: Korea Selatan vs Portugal (Pukul 22:00 WIB)