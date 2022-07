10 Trofi Sepak Bola Paling Mahal di Dunia (Bagian - 1)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

10. Piala Liga Primer Inggris (Rp149 juta)

Trofi Premier League. (Foto: Ist)

9. Trofi Liga Champions (Rp224 juta)

Trofi Liga Champions. (Foto: Ist)

8. Trofi Bundesliga (Rp853 juta)

Trofi Bundesliga. (Foto: Ist)

7. Trofi Serie A Italia (Rp987 juta)

Trofi Serie A. (Foto: Ist)

6. Trofi Piala Afrika (Rp2,2 miliar)

(ASM)

Memenangkan pertandingan dan kemudian mengangkat trofi atau piala adalah tujuan utama dari setiap tim sepak bola. Tidak ada perasaan yang lebih membahagiakan daripada membawa pulang trofi ikonik di akhir turnamen atau kompetisi.Dalam sepak bola, ada banyak kompetisi maupun turnamen yang dilangsungkan setiap tahunnya, baik liga maupun turnamen dunia. Bahkan, ada juga piala atau trofi untuk individu pemain.Umumnya, trofi yang diperebutkan dalam tiap kompetisi atau turnamen memiliki bentuk atau desain yang berbeda-beda, dan sangat ikonik yang kemudian dengan mudah dikenali oleh penggemar sepak bola.Yang menarik adalah, berapa harga trofi yang diperebutkan mati-matian oleh klub dan para pemain di atas lapangan?Berikut daftar 10 Piala atau trofi Paling Mahal di Dunia (bagian 1), seperti dilansir dari legit.ng.Trofi Liga Primer Inggris , tak diragukan lagi adalah trofi paling bergengsi di sepak bola Inggris. Trofi berbentuk cangkir dengan dua pegangan dan mahkota di bagian atasnya ini dibuat dari bahan perak, perak-sepuh, dan perunggu.Trofi Liga Primer Inggris memiliki bobot 25kg dengan tinggi 104 cm. Nilai trofi paling prestisius bagi klub-klub Inggris ini adalah 10 ribu dollar AS atau setara Rp149 juta jika merujuk pada kurs ketika artikel ini ditulis.Kompetisi: Liga Champions UEFABahan: Perak Sterling Tinggi: 73,5 cmBerat: 7,5 kilogramPemegang 2022: Real Madrid FCTrofi Liga Champions UEFA memiliki beberapa nama, desain dan versi. Yang saat ini adalah versi kelima dari desain yang diperbarui.Pada musim 1968 -- 1969, UEFA memperkenalkan aturan untuk memberikan trofi secara permanen kepada klub mana pun yang memenangkan kompetisi selama tiga musim berturut-turut. Sejauh ini baru ada enam klub yang memiliki trofi asli, yakni Barcelona, Liverpool, AC Milan, Bayern Munich, Real Madrid, dan Ajax Amsterdam. Namun, aturan itu dicabut pada musim 2008-2009. Sekarang, trofi asli tetap disimpan UEFA, dan tim juara Liga Champions diberikan replika.Trofi Liga Champions dirancang oleh Jurg Stadelmann di dekat markas UEFA saat itu, Berne. Trofi ini Beratnya 7,5 kg dan tingginya 73,5 sentimeter. Ciri khas dari trofi berbentuk cangkir ini adalah memiliki gagang besar yang menyerupai telinga manusia. Tak heran, banyak orang yang menyebut Trofi Liga Champions dengan sebutan "Big Ear" atau 'Telinga Besar'.Trofi Liga Champions dibuat dari perak sterling. Perak sterling adalah kombinasi dari 92,5% perak murni dengan 7,5% tembaga untuk menciptakan logam yang tahan lama. Harga dari Trofi Liga Champions adalah 150 ribu dollar AS atau setara Rp224 juta.Kompetisi: Fußball-BundesligaBahan: Turmalin 71,98 karat, perak, dan emasDibuat pada tahun: 1964Berat: 11 kilogramPemegang trofi 2022: Bayern MuenchenTrofi Bundesliga adalah penghargaan yang diberikan kepada juara kompetisi teratas Liga Jerman atau dikenal dengan Bundesliga. Trofi ini pertama kali diberikan kepada FC Koln pada tahun 1964 di akhir kompetisi liga divisi pertama.Trofi Bundesliga yang berbentuk perisai atau tameng ini dirancang dan dibuat di Kolner Werkschulen oleh profesor seni terkenal, Elisabeth Treskow. Trofi itu memiliki nama semua juara Liga Jerman sejak tahun 1903 yang terukir di atasnya.Pada tahun 1981, sebuah cincin perak ditambahkan ke trofi untuk memungkinkan pengukiran nama tim tambahan. Saat ini, Meisterschale memiliki ruang untuk nama-nama pemegang gelar hingga 2027.Trofi Bundesliga memiliki nilai atau harga 57.102 dollar AS atau setara Rp853 juta. Trofi ini memiliki berat 11 kg dengan bahan Turmalin 71,98 karat, perak, dan emas.Kompetisi: Serie A TIMBahan: Sodalite dan emasDibuat pada tahun 1960Tinggi: 58 sentimeterBerat: 8 kilogram 2022Pemegang trofi 2022: AC MilanTrofi Serie A diberikan kepada tim juara kompetisi tertinggi di Italia. Trofi berbentuk corong dengan wadah yang membesar di bagian atas ini biasa disebut dengan trofi "Scudetto."Trofi Serie A awalnya dikenal sebagai Trophy of the Champions of Italy dan dirancang oleh pematung terkenal Ettore Calvelli pada tahun 1960.Trofi tersebut dibuat dari campuran sodalite dan emas, memiliki berat 8kg dan tinggi 58cm. Trofi Serie A memiliki nilai atau harga 66 ribu dollar AS atau nyaris Rp 1 miliar.Trofi Piala Afrika memiliki nama asli Trofi Abdelaziz Abdallah Salem, dinamai sesuai dengan nama presiden CAF (Konfederasi Sepak Bola Afrika) pertama. Pada tahun 1978, Mesir mendapat hak untuk menyimpan versi aslinya secara permanen.Versi kedua dari piala tersebut dikenal sebagai Trophy of African Unity dan dianugerahkan antara tahun 1980 dan 2000. Trophy tersebut berbentuk silinder dengan peta Afrika terukir di atasnya dan cincin Olimpiade di atasnya. Kamerun berhak menyimpan trofi asli ini karena sukses memenangi Piala Afrika sebanyak tiga kali.Sementara versi ketiga dari Trofi Piala Afrika dibuat di Italia pada 2002 dan memiliki finishing berlapis emas. Trofi ini bernilai Rp 2,2 miliar.