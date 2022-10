Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Liga-liga top Eropa akan kembali bergulir akhir pekan ini. Sejumlah laga besar akan tersaji bagi penikmat sepak bola Tanah Air.Di Inggris, laga terbesar tersaji ketika pimpinan klasemen sementara Liga Primer, Arsenal, menjamu runner up musim lalu, Liverpool.Arsenal tampil gemilang musim ini dengan mendulang tujuh kemenangan dan satu kekalahan dari delapan pertandingan. Sedangkan Liverpool terseok-seok di liga dan terdampar di posisi sembilan.Beralih ke Italia, laga akbar juga bisa dinikmati ketika AC Milan menghadapi Juventus. Kedua tim sama-sama belum menemukan permainan terbaiknya.Milan saat ini menghuni posisi lima klasemen sementara Serie A dengan 17 angka dari delapan laga. Sedangkan Juve berada di posisi tujuh dengan selisih empat gol.Sedangkan di Jerman, laga besar bertajuk Der Klassiker akan tersaji. Borussia Dortmund yang menempati posisi empat berpotensi mengambil alih posisi tiga yang dihuni Bayern Muenchen.Jadwal lengkap liga-liga top Eropa pekan ini:Sabtu, 8 Oktober21.00 WIB Chelsea vs Wolves21.00 WIB City vs Southampton21.00 WIB Newcastle vs Brentford21.00 WIB Bournemouth vs Leicester23.30 WIB Brighton vs TottenhamMinggu, 9 Oktober20.00 WIB West Ham vs Fulham20.00 WIB Palace vs Leeds22.30 WIB Arsenal vs LiverpoolSenin, 10 Oktober01.00 WIB Everton vs Manchester UnitedSelasa, 11 Oktober'02.00 WIB Nottingham vs VillaSabtu, 8 Oktober02.00 WIB Osasuna vs Valencia19.00 WIB Almeria vs Rayo21.15 WIB Atletico vs Girona23.30 WIB Sevilla vs BilbaoMinggu, 9 Oktober02.00 WIB Getafe vs Madrid19.00 WIB Valladolid vs Betis21.15 WIB Cadiz vs Espanyol23.30 WIB Sociedad vs VillarrealSenin, 10 Oktober02.00 WIB Barcelona vs CeltaSelasa, 11 Oktober02.00 WIB Elche vs MallorcaSabtu, 8 Oktober20.00 WIB Sassuolo vs Inter23.00 WIB Milan vs JuventusMinggu, 9 Oktober01.45 WIB Bologna vs Sampdoria17.30 WIB Torino vs Empoli20.00 WIB Udinese vs Atalanta20.00 WIB Monza vs Spezia20.00 WIB Salernitana vs Verona23.00 WIB Cremonese vs NapoliSenin, 10 Oktober01.45 WIB Roma vs LecceSelasa, 11 Oktober01.45 WIB Fiorentina vs LazioSabtu, 8 Oktober01.30 WIB Hoffenheim vs Bremen20.30 WIB Bochum vs Frankfurt20.30 WIB Leverkusen vs Schalke20.30 WIB Augsburg vs Wolfsburg20.30 WIB Mainz vs Leipzig23.30 WIB Dortmund vs BayernMinggu, 9 Oktober20.30 WIB Gladbach vs Koeln22.30 WIB Hertha Berlin vs FreiburgSenin, 10 Oktober00.30 WIB Stuttgart vs Union Berlin