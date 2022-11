Hasil Undian Playoff Babak 16 besar Liga Europa: MU Bentrok dengan Barcelona

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pertemuan Manchester United (MU) kontra Barcelona bakal memanaskan rangkaian laga playoff babak 16 besar Liga Europa 2022--2023 pada Februari tahun depan. Itu diketahui lewat hasil undian UEFA yang berlangsung di Nyon, Swiss, Senin 7 November.MU harus memainkan fase playoff babak 16 besar karena finis secara dramatis sebagai runner-up Grup E. Saat itu, Setan Merah sudah berhasil mengumpulkan 15 poin atau serupa dengan jumlah poin Real Sociedad, tapi mereka kalah tipis soal selisih gol.Sementara itu, Barcelona terpaksa turun kasta ke Liga Europa karena kalah bersaing dengan Inter Milan dan Bayern Muenchen di Grup C Liga Champions. Saat itu, Blaugrana hanya mampu mengumpulkan 7 poin, sedangkan Inter 10 poin, dan Muenchen 18 poin (selalu menang).MU terakhir bentrok dengan Barcelona pada perempat final Liga Champions 2018--2019 dan saat itu mereka kalah dengan skor agregat 0-4. Tapi jelang pertemuan nanti, MU tampak lebih diunggulkan karena tampil lebih konsisten pada musim ini dan Barca pun sudah tidak diperkuat Lionel Messi.Selain pertemuan MU dengan Barcelona, masih ada tujuh pertandingan playoff babak 16 besar Liga Europa lainnya yang tidak kalah seru. Mereka bakal bertarung dengan sistem kandang-tandang dan pemenangnya berhak bertemu para juara grup, yakni Arsenal, Real Betis, Union Saint-Gilloise, Real Sociedad, SC Freiburg, Fenerbahce, Ferencvaros, dan Feyenord.Berikut hasil lengkap undian playoff babak 16 besar Liga Europa:Barcelona vs Manchester UnitedJuventus vs NantesSporting Lisbon vs MidtjyllandShakhtar Donetsk vs RennesAjax Amsterdam vs Union BerlinBayer Leverkusen vs AS MonacoSevilla vs PSV EindhovenFC Salzburg v AS Roma