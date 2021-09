Jadwal dan Link Live Streaming Liga Top Eropa: Liverpool, Inter Milan, Real Madrid Bertanding

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut jadwal siaran langsung dan link live streaming liga top Eropa:

Jakarta: Sejumlah liga top Eropa kembali menggelar pertandingan, Minggu, 12 September 2021. Tim besar macam Liverpool, Inter Milan, dan Real Madrid akan bertanding hari ini.Dari Liga Inggris, Liverpool akan meladeni tuan rumah Leeds United di Stadion Elland Road. The Reds membutuhkan kemenangan untuk bisa bersaing di peringat tiga besar.Pasalnya, Liverpool kini tertinggal tiga poin dari Manchester United dan Chelsea yang telah lebih dulu memainkan laga pekan keempat. MU dan Chelsea menempati posisi pertama dan kedua di klasemen pekan keempat.Beralih ke Liga Italia, Inter Milan akan memainkan laga kontra Sampdoria. Nerazzurri akan melawat ke Stadion Luigi Ferraris pada pertandingan pekan ketiga.Kemenangan akan membuat Inter menggeser posisi Napoli di puncak klasemen. Meski nantinya Inter dan Napoli mengantongi poin sama, sembilan poin, namun Inter unggul selisih gol.Pada lanjutan Liga Spanyol, Real Madrid akan menghadapi Celta Vigo di Stadion Santiago Bernabeu. Kemenangan pada laga pekan keempat ini pun akan membuat Los Blancos kembali ke puncak klasemen.Sebab, Madrid hanya tertinggal satu poin dari Athletic Bilbao di urutan pertama. Bilbao sementara menduduki puncak klasemen usai mengalahkan Real Mallorca 2-0 di pekan keempat.22.30 WIB - Leeds United vs Liverpool (Live SCTV, klik di sini untuk link live streaming)17.30 WIB - Sampdoria vs Inter Milan ( Klik di sini untuk link live streaming)20.00 WIB - Cagliari vs Genoa20.00 WIB - Spezia vs Udinese20.00 WIB - Torino vs Salernitana23.00 WIB - AC Milan vs Lazio (Live Bein Sports 2)01.45 WIB - AS Roma vs Sassuolo (Live RCTI)19.00 WIB - Espanyol vs Atletico Madrid21.15 WIB - Osasuna vs Valencia23.30 WIB - Cadiz vs Real Sociedad02.00 WIB - Real Madrid vs Celta Vigo (Live Bein Sports 1)20.30 WIB - Eintracht Frankfurt vs Stuttgart22.30 WIB - Bochum vs Herta Berlin00.30 WIB - Borussia M'galdbach vs Arminia Bielefield.