Timnas Inggris Gunakan Jersey Produk Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASM)

Jersey yang dipakai Timnas Inggris pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan San Marino, Senin malam, merupakan buatan Indonesia.Hal tersebut terungkap ketika akun media sosial resmi The Three Lions timnas Inggris @England memposting jersey yang mereka gunakan sebelum kick-off, termasuk jersey milik kiper Aaron Ramslade pada 01.19 WIB.Dalam unggahan tersebut, kerah jersey milik kiper Aaron Ramslade yang diproduksi oleh Nike bertuliskan “Made in Indonesia. Fabrique en Indonesia”. Postingan tersebut juga ditulis deskripsi singkat “A ThreeLions debut for @AaronRamsdale98!”.Hal tersebut memancing komentar netizen Indonesia yang sebagian besar merasa bangga melihat timnas Inggris memakai jersey buatan Indonesia, terlihat beberapa komentar pada postingan tersebut.“Wow, made in Indonesia,” tulis akun Instagram @Malikabdaziz8.“Woooo Made in Indonesia,” tulis @AnsahElinur.“Proud of Indonesia,” tulis @Pahala_broo.