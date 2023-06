Jadwal Pertandingan Kualifikasi Piala Eropa 2024 Malam Ini: Islandia vs Portugal, Estonia vs Belgia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah pertandingan seru akan digelar di ajang Kualifikasi Piala Eropa 2024 , Rabu, 21 Juni 2023, dini hari WIB. Salah satunya, duel antara Islandia vs Portugal pada matchday keempat Grup J.Laga menghadapi Islandia tersebut sangat penting buat Portugal. Sebab, Os Navegadores wajib meraih kemenangan guna mempertahankan posisi di puncak klasemen.Jika tidak, posisi Portugal bakal terancam dikudeta Slovakia yang akan menghadapi Liechtenstein. Saat ini, Portugal hanya berjarak dua poin dari Slovakia yang berada di posisi kedua.Kans Portugal untuk meraih kemenangan cukup terbuka. Mengingat, mereka punya rapor bagus atas Islandia. Dari tiga pertemuan, Portugal mampu meraih dua kemenangan dan hanya menuai satu kali imbang.Pertandingan tak kalah menarik juga akan digelar di Grup F. Salah satu pertandingan akan mempertemukan Estonia dengan Belgia di Stadion A. Le Coq Arena.Bagi Belgia, tiga angka menjadi raihan wajib guna mempertahankan posisi mereka di peringkat kedua Grup F. Bahkan, jika menang, Belgia punya kans untuk menempel Austria yang di puncak klasemen. Namun, dengan syarat, Austria menelan kekalahan dari Swedia.Berikut jadwal lengkap pertandingan Kualifikasi Piala Eropa 2024 pada dini hari nanti:Rabu, 21 Juni 202301:45: Skotlandia vs Georgia01:45: Norwegia vs Siprus01:45: Moldova vs Poladia01:45: Kepulauan Faroe vs Albania01:45: Austria vs Swedia01:45: Hungaria vs Lithuania01:45: Bulgaria vs Serbia01:45: Bosnia vs Luksemburg01:45: Liechtenstein vs Slovakia