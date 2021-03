Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Malam Ini: MU, Milan, dan Barcelona Bertanding

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Sejumlah pertandingan sepak bola seru akan digelar di kompetisi Benua Eropa pada Kamis 4 Maret dini hari WIB. Bagaimana tidak. Terdapat sepuluh tim unggulan akan bertanding pada dini hari nanti.Kedelapan tim besar tersebut di antaranya adalah Manchester United , AC Milan, Napoli, Atalanta, Fiorentina, AS Roma, RB Leipzig, Paris Saint-Germain, Barcelona, dan Sevilla.United dijadwalkan akan bertandang ke markas Crystal Palace pada lanjutan Liga Primer Inggris 2020--2021. Laga tersebut akan dimulai pada pukul 03.15 WIB.Kemenangan sudah pasti menjadi harga mati buat United. Sebab, tiga angka pada laga tersebut sangat penting diraih untuk memangkas jarak dengan Manchester City yang berada di puncak klasemen. Saat ini, kedua tim sudah terpaut 15 poin.Sementara itu, tim-tim unggulan banyak yang akan bertanding di Liga Serie-A Italia. Salah satunya adalah Napoli. I Partenopei dijadwalkan bertandang ke markas Sassuolo pada pukul 00.30 WIB.Dua tim unggulan lainnya yang akan melakoni pertandingan adalah AC Milan dan Atalanta. Kedua tim sama-sama akan berstatus sebagai tim tuan rumah pada laga nanti.Milan akan menjamu Udinese di Stadion San Siro. Sedangkan Atalanta menghadapi Crotone di Stadion Gewiss.Terdapat pula laga besar di Liga Italia. Laga itu adalah Fiorentina kontra AS Roma. Kedua tim akan berduel pada pukul 02.45 WIB.Laga besar juga akan tersaji di ajang Copa Del Rey. Kompetisi tersebut akan menggelar pertandingan leg kedua semifinal antara Barcelona kontra Sevilla.Ini akan menjadi laga berat buat Barcelona. Sebab, mereka ketinggalan 0-2 di leg pertama. Andai ingin lolos, Blaugrana dituntut untuk bisa meraih kemenangan dengan marjin tiga gol di Stadion Camp Nou pada leg kedua nanti.01:00: Burnley vs Leicester City ( link live streaming 01:00: Sheffield United vs Aston Villa ( link live streaming 03:15: Crystal Palace vs Manchester United ( link live streaming 00:30: Sassuolo vs Napoli ( link live streaming 02:45: Cagliari vs Bologna02:45: Atalanta vs Crotone02:45: Fiorentina vs AS Roma ( link live streaming 02:45: Genoa vs Sampdoria02:45: AC Milan vs Udinese ( link live streaming 02:45: Benevento vs Hellas Verona00:30: Rot Weiss Essen vs Holstein Kiel02:45: RB Leipzig vs Wolfsburg03:00: Barcelona vs Sevilla03:00: Girondins de Bordeaux vs Paris Saint-Germain(ASM)